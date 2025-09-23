[헤럴드경제=민성기 기자] 백종원 더본코리아 대표가 직접 태국, 대만, 중국, 미국 등 해외 현장을 찾아 글로벌 B2B(기업 간 거래) 소스 제품을 보한다.

23일 식품업계에 따르면 백 대표는 지난 21일 인천국제공항을 통해 태국으로 출국했다. 전날 온라인 커뮤니티에는 공항에 있는 백 대표의 모습이 찍힌 사진이 올라와 눈길을 끌기도 했다.

태국 방콕에 도착한 백 대표는 전날 현지의 한국 식료품 유통 기업인 ‘지두방’과 B2B 소스 등의 유통 공급 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

백 대표는 “B2B 소스는 전 세계에서 한국의 맛을 쉽게, 그대로 구현하도록 해 한식의 대중화에 앞장서는 더본코리아만의 무기”라며 “한식이 필요한 곳에서 쉽고 간단하게 한식의 맛을 알리는 재료 역할을 할 것이라고 확신한다”고 밝혔다.

이어 “이 소스와 현지의 식재료로 한식을 쉽게 만들어 현지에서 한식의 맛을 유지하도록 하고, 필요하다면 푸드 컨설팅을 제공하는 게 우리 상품”이라고 강조했다.

백 대표는 또 태국 내 글로벌 유통 대기업과 만나 B2B 소스 기반의 한식 메뉴 론칭 방안을 논의할 예정이다. 더본코리아는 해당 유통 대기업이 운영 중인 마트 푸드코트에 ‘글로벌 푸드 컨설팅’ 방식으로 한식 메뉴를 출시할 계획이다.

또 백 대표는 대만으로 건너가 현지 최대 휴게소 운영사인 ‘신동양 그룹’과 만나 더본코리아 RMR(레스토랑 간편식) 상품 설명회를 개최하고, 휴게소 내 푸드코트에 B2B 소스를 납품하는 방안을 제안할 예정이다.

다음달 초부터는 중국과 미국 전역의 유통기업, 레스토랑을 대상으로 B2B 소스 설명회를 이어간다.

더본코리아 관계자는 “앞선 B2B 소스 론칭 간담회에서 백 대표가 직접 해외 영업의 선봉장이 되겠다고 밝힌 이후 첫 해외 출장에 나섰다”며 “내년에도 백 대표가 해외에서 직접 발로 뛰면서 소스를 기반으로 한 ‘글로벌 푸드 컨설팅’ 영업을 진두지휘할 계획”이라고 전했다.

더본코리아는 이달 3일 ‘TBK(The Born Korea·더본코리아) 글로벌 기업 간 거래(B2B) 소스 론칭 시연회’를 개최하고, 제품 포장지 위의 QR코드로 조리법을 볼 수 있는 소스 제품을 공개했다.