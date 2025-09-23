김덕현 군수 “청년들이 지역에서 꿈 펼칠 수 있는 환경 만들어 가겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 지난 20일, 지역 청년들의 자긍심을 높이고 청년정책에 대한 관심을 제고하기 위해 ‘2025년 연천군 청년의 날 기념행사’를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 오전과 오후로 나뉘어 진행했으며, 오전에는 연천지역 주요 명소를 탐방하는 지역투어 프로그램이 운영됐다.

청년 참가자들은 ▷역사적 의미가 깊은 숭의전 ▷청년활동과 평화통일 교육의 거점인 한반도미래센터 ▷역사문화유산 호로고루를 차례로 방문하며 연천의 역사·문화적 가치를 체험했다.

오후에는 연천군종합복지관 대강당에서 기념식이 열렸다. 기념식은 ▷청년정책서포터즈 위촉장 수여식 ▷청년정책서포터즈의 청년선언문 낭독 ▷김덕현 연천군수 기념사 ▷김성원 국회의원 축사 ▷김미경 연천군의회 의장·윤종영 도의원 축사 순으로 진행됐으며 청년들의 열정과 포부를 응원하는 자리가 마련됐다.

기념식 후에는 김덕현 군수와 청년들이 직접 소통하는 토크쇼가 열려, 청년들이 연천에서 겪는 현실적 고민과 바람을 허심탄회하게 나누고 군수와 함께 미래 청년정책 방향을 논의하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

김덕현 군수는 “이번 행사가 청년들의 지역에 대한 애정과 자긍심을 높이고, 청년정책의 주체로 성장하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들의 목소리를 경청하고, 청년들이 지역에서 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.