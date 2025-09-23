중간 경제전망서 “韓경제 최근 회복세 지속될 듯”

[헤럴드경제=양영경 기자] 경제협력개발기구(OECD)가 한국의 올해 경제성장률 전망치를 1.0%로 유지했다. 최근 경기 회복세가 지속되면서 내년에는 한국 경제가 2.2% 성장할 것으로 내다봤다.

OECD는 23일 이런 내용의 ‘중간 경제전망’을 발표했다.

OECD는 매년 2회(5~6월, 11~12월) 세계 경제와 회원국, 주요 20개국을 대상으로 경제 전망을 발표한다. 3월과 9월에는 중간 경제전망을 통해 수정된 전망치를 내놓는다.

OECD는 “한국 경제는 최근 회복세가 지속될 것으로 예상된다”며 지난 6월 전망치와 동일한 1.0%의 성장률을 제시했다.

이는 다른 기관들의 전망치보다는 소폭 높은 수준이다. 정부는 지난달 경제성장전략에서 올해 성장률을 0.9%로 제시했고 한국은행, 한국개발연구원(KDI), 국제통화기금(IMF), 아시아개발은행(ADB)은 0.8%로 예상한 바 있다.

내년 한국 경제 성장률은 6월 전망과 마찬가지로 2.2%로 예상했다. 정부는 “주요국의 경우 내년에 올해보다 대체로 성장이 둔화하는 반면, 한국은 최근의 회복세가 지속되면서 내년 성장률이 올해보다 크게 높아진 것이 특징”이라고 설명했다.

한국의 물가 상승률은 올해 2.2%로 예상했다. 6월 전망 때보다 0.1%포인트 올려 잡은 수치다. 반면 내년 물가 상승률은 6월 대비 0.1%포인트 내린 1.9%로 예상했다.

OECD는 올해 세계 경제성장률은 6월 전망 대비 0.3%포인트 올린 3.2%로 예상했다. 다만, 올해 하반기에는 조기 선적 효과가 감소하고 관세 인상과 높은 정책 불확실성이 투자와 무역을 위축시키면서 성장세가 둔화할 것으로 예상했다. 내년 세계 경제성장률은 지난 6월 전망치와 동일한 2.9%를 제시했다.

OECD는 “관세 인상 전 조기 선적에 따른 생산 및 무역 증가, 인공지능 투자 등으로 세계 경제가 회복세를 유지하고 있다”면서 “다만, 주요국 일부에서 최근 산업생산과 소매판매 증가세가 둔화했고 노동시장도 다소 둔화되는 조짐을 보이고 있다”고 평가했다.

국가별로 보면 미국은 올해 1.8%, 내년 1.5% 성장할 것으로 예상했다. 관세 인상이 추가로 시행되고 정책 불확실성이 지속되면서 성장세가 둔화할 것으로 내다봤다.

유로존은 완화된 신용 조건이 무역 마찰과 지정학적 불확실성을 일부 상쇄하며 올해 1.2%, 내년 1.0% 성장할 것으로 봤다. 일본은 기업 이익과 투자 증가세가 경제활동에 긍정적 영향을 주면서 올해 1.1%, 내년 0.5% 성장할 것으로 예상했다.

중국은 조기 선적 효과 감소, 수입품에 대한 높은 관세 부과, 재정 지출 축소로 인해 하반기부터 성장률이 둔화할 것이라고 봤다. 성장률 전망치는 올해 4.9%, 내년 4.4%를 제시했다.

주요 20개국(G20)의 물가 상승률은 올해 3.4%에서 내년 2.9%로 하락할 것으로 내다봤다. 경제 성장세와 노동시장이 둔화한 데 따른 영향이라는 게 OECD의 설명이다. 미국은 관세 인상이 물가를 자극하면서 연간 인플레이션이 2026년에도 목표치를 상회할 것이라고 전망했다.