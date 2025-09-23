찾아가는 신청 서비스, 콜센터도 계속 가구 합산 소득 상위 10% 제외한 구민 대상 1인당 10만 원 지급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 22일 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’ 지급을 시작했다.

2차 지급 대상은 지난 1차 때와 달리 ‘가구 합산 소득 상위 10%를 제외한 구민’이다. 올해 6월 부과된 건강보험료(장기요양보험료 제외) 본인부담금이 가구원 수별, 유형별 선정기준액 이하이면 지급 대상에 해당된다. 카카오톡, 네이버 등 앱에서 제공하는 ‘국민비서 알림서비스’를 통해 대상자 여부를 확인할 수 있다.

이번 지원 금액은 1인당 10만 원으로, 1차 지급분(15만~45만원)과 합산하면 소비쿠폰 최대 지원 금액은 55만원이 된다.

2차 지급 신청 기간은 10월 31일 오후 6시까지이며, 신청 첫 주에는 혼잡도 완화를 위해 온 오프라인 신청 모두 출생연도 끝자리를 기준으로 ‘요일제’가 적용된다.

대상자는 1차 신청과 동일하게 온라인 또는 오프라인으로 신청할 수 있다. ▲신용·체크카드(카드사 홈페이지·앱·ARS·은행 영업점 등) ▲서울사랑상품권(서울페이 앱) ▲선불카드(주소지 관할 동주민센터) 중 원하는 방식을 선택하여 신청하면 된다.

구는 ‘본인 신청분’에 한해 ‘신청서 재작성’ 없이 신분 확인이 되면 지급 처리하여 구민의 신청 편의는 증진하고, 현장 접수 업무 부담은 줄인다는 방침이다. 단, 이의신청, 대리 신청하거나 찾아가는 신청 서비스를 이용하는 경우 1차와 동일하게 신청서를 새로 작성해야 한다.

아울러 구는 2차 지급 기간에도 1차 때 시행한 ‘찾아가는 신청’ 서비스를 시행한다. 거동이 불편한 홀몸 어르신과 장애인이 거주지 동 주민센터에 유선으로 요청하면, 해당 가구에 직접 방문해 신청서 접수와 지원금 지급을 돕는다.

전담 콜센터도 평일 9시부터 오후 6시까지 운영을 재개해 소비쿠폰 신청, 지급에 대한 사항을 안내한다. 단, 소비쿠폰 가맹점, 사용처 등에 대한 사항은 관악구청 지역상권활성화과로 문의하면 된다.

박준희 구청장은 “1차 소비쿠폰의 경우 지급율 98.6%(이의신청 지급분 제외)를 기록하며, 소비와 매출 증가로 침체된 지역 상권에 활력을 불어넣었다”며 “구민과 지역 소상공인 모두가 즐거운 추석 명절이 될 수 있도록 2차 지급과 이용 독려에도 최선을 다하겠다”고 말했다.