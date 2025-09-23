[헤럴드경제(영종도)=임세준 기자] 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 경제장관회의 참석을 위해 23일 오후 인천국제공항 제2터미널에서 말레이시아로 출국하고 있다.

여 본부장은 아세안 경제장관회의 기간동안 제이미슨 그리어미국 무역대표부(USTR) 대표를 만날 것으로 알려졌으며 한미 관세 협상 후속 조치 전반에 대한 협의를 이어 나갈 것으로 예상된다.