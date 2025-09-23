시 “24일쯤 정상화”

[헤럴드경제=박대성 기자] 전남 여수시 상수도 가압 시설에서 발생한 정전으로 일부 지역에서 수돗물 공급에 차질이 빚어지고 있다.

23일 여수시에 따르면 지난 20일 오전 7시 50분께 남수가압장 진공차단기에서 불꽃이 튀면서 정전이 발생해 나흘째 긴급 복구 중이다.

이 사고로 지난 주말 이틀 간 여서동, 문수동, 중앙동 등 3만 6000여 수용가에서는 수압이 낮아지고 고지대에서는 아예 단수가 되기도 했다.

그나마 저수조가 있는 아파트는 상대적으로 불편이 덜했지만, 일부 식당에서는 물이 없어 주말 장사를 포기하기도 한 것으로 알려졌다.

이날 현재 가압장과 정수장은 수위를 회복했으나 그동안 낮았던 수위 탓에 침전물이 섞인 탁수가 나오면서 신월동, 공화동 등에서는 민원이 이어지고 있다.

시 관계자는 “물 공급이 상당 부분 안정화했지만, 일부 탁수가 나오는 곳이 아직 있다”며 “내일까지는 정상화할 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.