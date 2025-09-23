[헤럴드경제=장연주 기자] 이성윤 더불어민주당 의원은 추미애 법사위원장의 ‘윤석열 오빠’ 발언에 대해, 대상보다 나이가 많은 이를 ‘오빠’라고 하는 것은 당연한 것이라며 옹호했다.

윤 전 대통령과 사법연수원 동기(23기)로 국회 법사위원인 이 의원은 23일 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연, 전날 법사위에서 추 위원장이 나경원 국민의힘 의원을 겨냥해 “이렇게 하는 게 윤석열 오빠한테 무슨 도움이 됩니까”라고 발언한 건 ‘비하 아니냐’는 지적에 대해 “왜 비하냐, 윤석열 오빠면 오빠이고 동생이면 동생인데 뭘”이라며 윤 전 대통령이 나 의원 보다 나이가 많아 ‘오빠’라고 한 것은 당연하다고 주장했다.

이에 진행자가 “추미애 위원장 발언이 문제없다고 보는 것이냐”고 하자 이 의원은 “나경원 의원과 관련해 법사위에서도 더 많은 호칭이 있다, (여당 의원 사이엔) ‘나빠루’(라고 부르곤 한다)”며 ‘오빠’ 표현이 ‘나빠루’보단 점잖은 것 아니냐고 답변했다.

이른바 ‘추나 격돌’을 불러온 나경원 의원의 간사 선임 문제에 대해 이 의원은 “나경원 의원은 법사위 간사는 물론 법사위원 자격도 없다”며 “왜냐하면 내란특검 수사대상일 수도 있고, 그 다음에 이른바 빠루 재판 선고를 앞두고 있기 때문”이라고 주장했다.

이 의원은 또 “그 가족(남편)은 법원장으로 법원은 국회 법사위 피감기관”이라며 “가족이 피감기관을 감사할 수 있겠냐”고 지적했다.

그러면서 그는 “그렇기에 저희는 국힘에게 나경원 의원 간사 내정을 철회하고, 다른 의원으로 내정할 것을 요구하는 것”이라고 말했다.