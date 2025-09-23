[헤럴드경제=박대성 기자] 광양시는 국가철도공단이 미사용 철도부지를 지역 성장 동력으로 활용하기 위해 시행한 ‘철도 유휴부지 활용사업 공모’에 최종 선정됐다고 밝혔다.

철도 유휴부지 활용사업은 철도운송과 직접 관련 없는 국가 소유의 철도 및 폐선부지를 창의적으로 활용해 지역 경쟁력을 강화하는 사업이다.

광양시는 지난 6월 ‘광양읍 미디어아트 및 사라실예술촌~와인동굴 관광명소화사업’을 제안했으며, 국토교통부 실무평가와 심의위원회의 타당성 검토를 거쳐 최종 선정됐다.

이번 선정으로 전남도립미술관과 광양예술창고를 연계한 미디어아트 복합문화공간 조성과 광양읍권 주요 관광 자원인 사라실예술촌과 와인동굴 간 관광 네트워크를 구축하는 관광명소화 사업이 탄력을 받을 전망된다.

또한 유휴부지 내 조성되는 관광시설을 향후 기부채납하는 조건으로 국가철도공단의 철도부지를 최장 20년간 무상 사용하게 돼 약 9억 원의 예산 절감 효과도 기대된다.

시는 광양읍 미디어아트 및 사라실예술촌~와인동굴 관광명소화사업을 위한 예산을 조속히 확보해 내년 1월부터 본격 공사에 돌입할 방침이다.

이현주 광양시청 관광과장은 “국가 소유의 미사용 철도 유휴부지를 창의적이고 효율적으로 개발해 시민이 일상에서 즐기고 관광객이 찾는 글로벌 관광도시를 만들어 가겠다”고 말했다.