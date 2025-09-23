‘원전 10개 규모’ 10GW AI 인프라 구축 최신 AI칩 사용…2026년 하반기 가동 목표 젠슨황 “GPU 500만개, 올 출하총량 해당” 초거대 AI동맹 탄생…오픈AI 지분도 받을듯

글로벌 인공지능(AI) 칩 시장을 주도하는 엔비디아가 챗GPT 개발사 오픈AI에 1000억달러(약 140조원)을 투자해 대규모 AI 인프라 구축에 나선다. 엔비디아가 오픈AI 의 주주가 되고 수백만개 GPU로 구동되는 초대형 데이터센터 인프라를 구축해 양사가 AI 주도권을 더욱 공고히 하겠다는 전략이다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 “전례없는 AI 인프라 프로젝트”라고 말했다.

엔비디아는 22일(현지시간) 오픈AI와 새로운 전략적 파트너십을 체결하고 오픈AI에 최대 1000억달러를 투자할 계획이라고 밝혔다.

이번 투자는 엔비디아의 첨단 AI 칩을 사용해 오픈AI 모델을 학습·배포할 수 있는 10기가와트(GW) 규모 데이터센터를 구축하도록 지원하는 데 목적이 있다. 10GW는 원전 10기에 해당하는 규모다. 두 기업은 이날 이 거래에 대한 의향서(letter of intent)를 체결했다.

파트너십의 세부 사항은 앞으로 수주 내로 확정되며, 2026년 하반기 두 기업이 함께 구축하는 AI 인프라의 가동을 목표로 하고 있다.

젠슨 황 CEO는 이날 샘 올트먼 오픈AI CEO 등과 함께 미 경제 매체 CNBC와 가진 인터뷰에서 “지금껏 전례가 없는 규모의 AI 인프라 프로젝트”라며 “10기가와트는 400만∼500만 개 GPU(그래픽처리장치)에 해당하며, 이는 엔비디아가 올해 출하할 총량과 같고 작년 대비 두 배”라고 말했다.

올트먼 CEO는 인터뷰에서 “앞으로 수개월 동안 우리로부터 많은 것을 기대해도 좋다”며 “오픈AI가 잘 해내야 할 세 가지가 있다. 훌륭한 AI 연구, 사람들이 사용하고 싶어 하는 제품 개발, 전례 없는 인프라 과제를 해결하는 것”이라고 말했다.

블룸버그 통신은 소식통을 인용해 엔비디아가 이번 거래를 통해 오픈AI 지분을 받게 된다고 보도했다.

투자금은 단계적으로 제공되며, 첫 100억달러는 첫 1기가와트 규모의 컴퓨팅 파워가 배치될 때 투입될 예정이다. 또 이번 투자의 1단계는 내년 하반기 엔비디아 차세대 AI 칩인 ‘베라 루빈’을 활용해 가동된다.

엔비디아는 오픈AI의 칩과 네트워킹 장비의 ‘우선 공급업체(preferred supplier)’가 될 예정이다. 엔비디아는 AI 칩 시장을 지배하고 있으나, AMD를 비롯한 자체 칩·시스템을 개발하는 클라우드 서비스 업체들과는 경쟁을 해야했던 상황이다. 이번 투자는 최근 투자자들이 오픈AI를 5000억달러(약 690조원)로 평가한 세컨더리 라운드(기존 주주의 구주를 매각하는 과정) 직후 나온 것이다.

올트먼 CEO는 “모든 것은 컴퓨팅에서 시작된다”며 “컴퓨팅 인프라는 미래 경제의 기반이 될 것이며, 우리는 엔비디아와 함께 구축하고 있는 것을 활용해 새로운 AI 혁신을 창출하고, 이를 대규모로 사람들과 기업에 제공할 것”이라고 말했다.

엔비디아와 오픈AI의 이번 파트너십은 AI 열풍을 주도하고 있는 가장 ‘핫한’ 두 기업 간 대규모 협력이라는 점에서 ‘초대형 AI동맹’ 이라는 평가가 나온다. 오픈AI는 2022년 11월 챗GPT를 출시하며 AI 열풍을 이끌었으며, 엔비디아는 최신 AI 칩으로 AI의 고도화를 주도하고 있다.

황 CEO도 이번 파트너십을 “규모 면에서 기념비적”이라며 두 기업이 AI 붐을 주도하는 핵심 기업이라는 점을 강조했다.

오픈AI는 이번 파트너십으로 주간 활성 이용자가 7억명에 달하는 챗GPT를 활용한 제품 서비스와 개발에 필요한 막대한 컴퓨팅 파워에 최고의 AI 칩을 사용할 수 있게 됐다. 엔비디아도 오픈AI를 주요 고객으로 유지함으로써 치열해지고 있는 AI 칩 시장에서 경쟁사 제품과 비교해 자사의 위치를 확고히 하는 데 도움이 될 수 있을 것으로 예상되고 있다.

오픈AI는 초기 최대 투자자인 마이크로소프트(MS)와 전략적 파트너십을 맺고 있으며, 최근에는 소프트뱅크, 오라클과 대규모 데이터센터 구축을 위한 ‘스타게이트’ 프로젝트도 추진 중이다. 또 미 반도체 기업 브로드컴과는 자체 AI 칩도 개발 중인 것으로 알려져 있다.

오픈AI는 이번 파트너십이 MS, 오라클, 소프트뱅크 등과 함께 진행 중인 인프라 구축 작업을 보완할 것이라고 밝혔다. 올트먼 CEO는 엔비디아와 마이크로소프트를 “수동적(passive) 투자자이자 가장 중요한 파트너”라고 언급했다.

레퀴짓 캐피털 매니지먼트의 브린 토킹턴 매니징 파트너는 CNBC에 “엔비디아가 오픈AI에 1000억 달러를 투자하고, 오픈AI는 이를 다시 엔비디아로 되돌려준다”며 “이건 젠슨 황에게 매우 유리한 선순환이 될 것 같다”고 말했다.

최근 엔비디아는 인텔에 50억 달러(약 6조9000억원) 지분을 투자했으며, 두 회사는 AI 프로세서 협력도 발표했다. 또한 엔비디아는 영국 데이터센터 스타트업 엔스케일에 약 7억 달러(약 9700억원)를 투자했다고 밝혔다. CNBC는 엔비디아가 AI 스타트업 엔파브리카의 로찬 산카르 CEO와 직원들을 영입하고 기술 라이선스를 확보하는 데 9억 달러(약 1조2000억원) 이상을 썼다고 보도했다.

