LG전자·에너지솔루션·CNS 등 참가 LG 계열사 개발자 3500여명 참여 “SW중심 기술혁신 통해 새로운 가치 지속 제공”

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 23일부터 25일까지 사흘간 서울 마곡 LG사이언스파크에서 소프트웨어 개발자들의 기술 교류·소통을 위한 ‘LG 소프트웨어 개발자 콘퍼런스 2025(LG SDC 2025)’를 개최한다.

올해로 4회째를 맞은 이번 행사는 ‘혁신, 통합, 발전(Innovate, Integrate, Elevate)’을 주제로 진행됐다. LG전자와 LG에너지솔루션, LG CNS 등 LG 계열사 개발자 3500여 명이 참여해 뜨거운 열기를 보였다.

올해 행사에서는 ▷인공지능(AI) ▷클라우드(Cloud) ▷사이버보안(Cyber Security)을 중심으로 국내외 전문가들이 각 분야의 기술 동향 및 개발 노하우를 공유한다. LG AI연구원은 물론 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트(Microsoft), 구글클라우드(Google Cloud), IBM퀀텀(IBM Quantum) 등 글로벌 테크 기업의 혁신 기술 리더들이 연이어 기조연설에 오른다.

이들은 세계 최고 수준의 연구 성과와 실제 글로벌 기업에서의 최신 기술 적용 사례 등을 공유하고, AI 기술이 가져올 변화와 AI 시대의 전략 및 방향성, 보안 전략에 대해 발표한다.

특히 IBM퀀텀 유리 코바야시 아시아태평양총괄은 양자컴퓨팅 기술 발전을 위한 과제와 성장 잠재력을 설명하는 등 심도 있는 주제에 대한 인사이트를 공유할 예정이다.

또 AWS, MS, 구글클라우드, IBM 등 글로벌 파트너사들은 최신 개발 도구와 환경을 직접 체험할 수 있는 데모 부스를 운영해 참가자들의 실질적인 기술 습득 기회를 제공한다.

최신 기술 동향 및 트랜드를 공유하는 데에 더해 다양한 분야의 전문가들과 자유롭게 소통하며 헙업 기회를 확대할 수 있도록 올해 소프트웨어 개발자 콘퍼런스에서는 커뮤니티 중심의 교류 프로그램도 대거 진행된다.

지난해 호평을 받은 커널(kernel) 개발자 네트워크 프로그램은 올해 보안과 webOS 개발자를 위한 프로그램으로 확장해 진행한다. 또 ‘멘토링&네트워킹존’을 마련해 개발자의 성장을 지원하며, 실전 중심의 학습을 통해 기술 이해도를 높이고 실무 적응력을 강화하는 ‘워크샵 프로그램’도 운영한다.

부대 행사로는 ▷소프트웨어 개발자 프롬프톤(Prompthon) ▷해킹대회 ▷프로젝트 매니저 경연이 진행됐다. 참가자들은 고객 중심의 AI 솔루션 기획·개발을 위한 창의적 역량을 겨루고, 각각 보안 역량, 프로젝트 관리 역량을 실무와 유사한 상황에서 검증한다.

박인성 LG전자 CTO부문 SW센터장은 “이번 컨퍼런스를 통해 새로운 아이디어를 발견하고 서로의 경험과 지식을 나누며 더 나은 미래를 함께 만들어가자”라며 “소프트웨어 중심의 기술 혁신을 통해 고객에게 새로운 가치를 지속 제공해 나갈 것”고 말했다.