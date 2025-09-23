잠수함 발전 위한 전략적 협력 방안, 미래 비전 모색 예정 2025 해군 국제관함식 참관 기회 제공…국내조선소 견학

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 23일 서울 드래곤시티 호텔에서 ‘2025 국제 잠수함 기술 컨퍼런스(ISTC)’를 개최했다고 밝혔다.

이번 ISTC는 잠수함 전력 발전을 위한 전략적 협력 방안과 미래 비전을 모색할 예정이다.

지난해에 이어 두 번째로 개최된 ISTC는 방사청이 주최하고 국방과학연구소, 국방기술진흥연구소, 국방기술품질원, (사)대한민국잠수함연맹 공동 주관으로 열렸다.

국내 산·학·연·군 관계자는 물론 캐나다, 영국, 칠레, 프랑스, 독일 등 주요 우방국 15개국의 전문가 등 약 500여명이 참석해 잠수함 기술 분야뿐만 아니라 해양안보를 논의하는 국제교류의 장이 됐다.

정책·협력, 기술, 산업 등 세가지 세션으로 진행됐으며 잠수함 전력의 발전방향, 미래 첨단기술의 가능성, 그리고 국제협력과 산업생태계 강화방안 등이 종합적으로 논의됐다.

특히 캐나다의 맥도널드-로리에 연구소(MLI)를 대표해 참석한 조나단 밀러 수석연구원은 한–캐 방위산업 협력 심화의 필요성을 강조하며 양국 간 기술 교류와 협력 강화의 중요성을 말했다.

방사청은 이번에 참석한 해외 주요 인사들을 대상으로 국내 조선소의 함정 건조 현장 견학과 2025 해군 국제관함식 참관 기회를 제공할 예정이다.

이를 통해 참가자들은 대한민국의 우수한 조선역량과 해군 전력 운용 능력을 직접 체험해 국내 조선·방산 기술에 대한 긍정적 이미지를 제고할 것으로 방사청은 기대했다.

석종건 방사청장은 “이번 컨퍼런스 개최는 우리나라의 잠수함 기술 성과와 첨단기술 발전 동향을 국제사회와 공유하고, 미래 해양 안보와 관련된 국제협력의 지평을 넓히는 계기가 됐다”며 “앞으로도 잠수함 관련 국제협력 강화를 통해, 대한민국이 잠수함 분야 전략적 파트너십을 주도하기 위한 토대를 마련해 나가겠다”라고 밝혔다.