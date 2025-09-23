래리핑크 블랙록 회장 만나 MOU 체결 APEC 앞두고 글로벌 자본 유치, 세일즈 외교 본격화 국내 기업 참여 열어 해외 경쟁력 강화 발판

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 이재명 대통령은 유엔총회에 참석하기 위해 22일(현지시간) 미국 뉴욕에 도착해 곧바로 래리 핑크 세계경제포럼 의장 겸 블랙록 회장과 만나는 등 세일즈 외교전에 돌입했다.

10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 다자외교를 통해 각국의 정상들을 만나며 성공적인 회의 개최를 도모하는 것은 물론 세계 경제의 중심으로 불리는 뉴욕을 방문하는 만큼 투자회사들을 만나 거대 자본을 국내에 유치하는 것 또한 놓치지 않겠다는 행보로 풀이된다.

뉴욕을 방문한 이 대통령은 방미 첫 일정으로 래리 핑크 회장을 만나 인공지능(AI)과 재생에너지 분야 협력 양해각서(MOU)를 체결했다.

이 대통령은 이 자리에서 “한국을 아시아·태평양의 AI 수도 실현을 위해 협력할 수 있게 된 점을 환영한다”면서 “긴밀하고 지속적인 논의를 통해 이번 협력 관계를 실질적인 성과로 이어지게끔 하자고 강조했다”고 하 수석은 전했다. 또 핑크 회장을 한국에 직접 초대하기도 했다.

이에 대해 핑크 회장은 이 대통령의 리더쉽으로 대한민국 증시가 사상 최고치를 경신하는 점 등을 축하하면서 “정치 경제 상황이 빠르게 안정되고 향후 한국의 경제발전을 기대한다”고 화답했다.

MOU에는 한국을 아시아·태평양 지역의 ‘AI(인공지능) 수도’로 자리매김할 수 있도록 블랙록이 대규모 투자에 나서는 등 글로벌 자본을 연계해 적극 협력하겠다는 내용 등이 담겼다.

블랙록은 12조 5000억 달러(1경7000조원)를 운용하는 세계 최대 자산운용사다. 특히 마이크로소프트와 엔비디아 등과 함께 AI 인프라 파트너십을 구성해 글로벌 차원의 AI 및 재생에너지 인프라 투자에 앞장서고 있다.

이같은 블랙록이 한국에 AI 및 재생에너지 인프라에 대한 거대 자본을 투자해 한국 내 수요는 물론 아시아태평양 전체를 아우를 수 있는 데이터센터를 설치하는 등 대한민국을 아시아의 AI 중심거점으로 만들겠다는 의지를 밝힌 것이다.

한국정부를 대표해 과학기술정통부와 블랙록이 체결한 MOU는 먼저 국내 AI 및 재생에너지 인프라에 대한 협력을 강구하기로 했다.

이를 위해 과기정통부와 블랙록은 조만간 태스크포스(TF)를 결성해 공동의 투자 포트폴리오 계획에 대해 논의하고, 전반적인 실제 투자 규모를 밝힐 계획이다.

아직 구체적인 투자 규모가 결정되지는 않았지만 세계최대 자산운용사가 정부와 상의해 투자에 나서는 만큼 수십조원 규모가 될 것이라는 게 정부의 설명이다. 투자를 위해 조성하는 펀드에는 국내 기업의 참여도 열어놓기로 했다.

나아가 MOU에는 향후 5년간 아태 지역 AI 재생에너지 전환에 필요한 대규모 투자를 공동으로 준비하는 내용도 명시했다.

특히 이번 MOU를 통해 양 국가는 인공지능 데이터센터 구축에 필요한 반도체, 배터리, 통신, 보안, 냉각 기술에 더해, 재생에너지 발전과 저장 장치, 송배전망까지 결합해 국내 기업 전체가 참여할 수 있는 초대형 통합 프로젝트를 추진한다는 방침이다. 이를 통해 국가 전반의 산업 생태계를 활성화하는 동시에 국내 기업들이 해외 시장에서 경쟁력을 갖게 하는 계기를 만들겠다는 것이다.

대통령실 관계자는 “정부는 세계 최대 자산운용사와의 공식적인 협력 파트너십을 통해 데이터센터, 재생에너지, 전력망 등 핵심 분야의 성장 기회를 열고, 한국 시장이 국제 금융 생태계 안에서 신뢰할 만한 투자처로 인정받아 향후 더 다양한 글로벌 자본 유치를 추진할 계획”이라면서 “그의 일환으로 25일 글로벌 투자자들의 높은 관심을 모으기 위한 ‘대한민국 투자써밋’ 행사를 개최할 예정”이라고 밝혔다.

한편, 이 대통령은 내일부터 개최되는 UN 총회와 안보리 공개토의에서도 AI·에너지·인구 등의 현안에 대한 글로벌 협력의 필요성과 대한민국의 적극적 역할에 대해 강조할 계획이다.

아울러 올해는 UN이 선포한 ‘양자과학의 해’로 23일 과기정통부 장관과 AI미래기획수석은 IBM 양자연구센터를 방문해 양자 분야에서의 한·미 협력 방안을 논의할 예정이다.