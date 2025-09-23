브랜드 전략 수립부터 콘텐츠 제작까지 전 과정을 AI 검색 최적화 관점서 지원 박애리 대표 “기업들 AI 마케팅서 경쟁우위 기대”

[헤럴드경제=박지영 기자] HSAD가 AX(AI 전환) 시대의 기업 마케팅 경쟁력 제고를 위해 특화된 전략과 실행을 지원하는 ‘브랜드 맞춤형 에이전트’를 광고업계 최초로 출시했다고 23일 밝혔다.

이번 에이전트는 소비자와 AI의 대화에서 드러나는 발화 데이터를 분석해 소비자의 의도(Intent)를 파악하고, 이를 기반으로 브랜드 전략 수립부터 콘텐츠 제작까지 전 과정을 AI 검색 최적화(AIEO·AI Engine Optimization) 관점에서 지원하는 것이 특징이다.

그동안 광고 회사들이 만든 AI는 내부 직원들의 마케팅 업무 효율화를 위해 개발된 경우들이었으나, 외부 기업이 직접 활용할 수 있는 기업용 AI 에이전트를 개발· 제공하는 것은 HSAD가 업계 최초이다.

AI 보편화로 고객 경험 여정(CEJ·Customer Experience Journey)이 기존 포털 검색 중심에서 AI 검색으로 이동하면서, 브랜드는 소비자가 AI에게 묻는 질문 속 숨은 ‘진짜 의도’를 읽어내는 역량이 중요해졌다. HSAD의 브랜드 맞춤형 에이전트는 이러한 의도를 포착해 브랜드가 소비자들에게 ‘선택’ 받도록 돕고, 동시에 AI 검색에서 추천될 수 있는 콘텐츠 전략과 제작을 지원한다.

또한 기존의 보편적인 마케팅 AI 에이전트들이 브랜드별 경쟁 상황과 소비자 특성을 세밀하게 반영하지 못한 것과 달리, HSAD의 브랜드 맞춤형 에이전트는 자사의 마케팅 크리에이티브 특화 전문성(Domain knowledge)을 바탕으로 브랜드 고유의 경쟁력을 강화할 수 있는 차별화된 해법을 제시한다.

이 에이전트는 ▷소비자 대화 속 의도를 분석하는 ‘인텐트릭스(INTENTrix)’ ▷데이터를 기반으로 26가지 지표를 제공하는 ‘마켓 인텔리전스 26’ ▷AI 검색 최적화(AIEO) 콘텐츠를 제작하는 ‘AIEO 스튜디오’ 등 세 가지 솔루션으로 구성됐다. 세 솔루션은 유기적으로 연계돼 소비자 의도 포착에서 전략 수립, 콘텐츠 실행까지 지원한다.

HSAD는 이 에이전트를 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델로 제공해 기업 고객 서비스로 확대할 계획이다.

박애리 HSAD 대표는 “모두가 AI를 쓰는 시대에는 보편적인 에이전트만으로는 소비자의 마음을 얻고 브랜드 경쟁에서 이길 수 없다”며 “HSAD의 브랜드 맞춤형 에이전트를 통해 기업들이 소비자 의도에 기반한 전략을 빠르게 설계하고, AI로부터 선택받을 수 있는 콘텐츠를 즉시 확보해 AI 마케팅 환경에서 경쟁 우위를 갖길 기대한다”이라고 말했다.

HSAD는 지난 8월에도 사내 오픈 플랫폼 ‘대시플로우(DASH FLOW)’를 개발, 도입해 구성원들이 자신의 업무에 필요한 AI 에이전트를 직접 기획해 사용할 수 있도록했다. 한 달 만에 600여 개 에이전트가 만들어지는 등 빠른 확산세를 보였으며, 연내에는 내부 자료와 다양한 AI 도구를 연동한 차세대 에이전트도 선보일 예정이다.