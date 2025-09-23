[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 사립유치원 교원의 인사업무 이해를 돕고 현장 행정 부담을 줄이기 위해 ‘사립유치원 교원 인사업무 가이드북’을 제작해 보급한다고 23일 밝혔다.

이번 가이드북은 2023년 전면 도입된 유아나이스(NEIS) 인사관리 시스템을 기반으로 제작됐다.

그동안 전산 관리 체계가 마련되었음에도 불구하고 지역별 처리 방식이 달라 혼선이 생기거나 일부 서류는 여전히 수기로 작성․제출해야하는 등 현장 불편이 지속되고 있는 점을 보완하기 위한 것이다.

이에 따라 도교육청은 기존 ‘사립유치원 교원 인사업무 매뉴얼(2021)’을 전면 개정해 임용․복무 등 인사업무 처리 절차를 단계별로 정리하고 필수 서류와 입력 방법, 유의 사항 등을 표준화된 실무 지침서 형태로 안내한다.

현장 교원이 쉽게 찾아보고 바로 활용할 수 있도록 한 ‘실무형 가이드북’이다.

특히 전산 기반 업무 정착으로 불필요한 서류 작성이 줄어 업무 경감에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

또 온라인 자료실에도 탑재해 접근성을 높이고 향후 현장 의견을 지속 반영하여 가이드북의 실효성을 강화할 계획이다.

임종식 경북교육감은 “이번 가이드북이 사립유치원 교원 인사 업무를 보다 효율적이고 체계적으로 운영하는 데 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 사립유치원의 현실과 여건을 반영한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.