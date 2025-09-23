[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 지난 22일 정부세종청사를 방문해 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관에게 지역발전을 견인할 주요 현안사업을 건의했다.

이날 예방에는 이병환 성주군수를 비롯해 군의원, 관계 공무원, 사회단체협의회장, 이장연합회장, 여성단체협의회장 등 지역을 대표하는 인사 10여 명이 함께했다.

이 자리에서 성주군은 ▲동서3축(무주~성주~대구간) 고속도로 건설 예비타당성조사 대상사업 선정 ▲남부내륙고속철도 성주역사 건립비 지원 등 군민 생활과 직결되는 주요 사업을 설명하고 원활한 추진을 위한 정부 차원의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

아울러 산업·농업·관광 등 지역 핵심 분야의 발전 과제를 공유하며, 지역경제 활성화와 정주여건 개선을 위한 협력 방안을 논의했다.

이병환 성주군수는 “고향 벽진면 출신인 부총리의 취임을 축하한다”며“성주군의 숙원사업들이 조속히 추진될 수 있도록 전폭적인 지원과 성원을 부탁드린다”고 말했다.