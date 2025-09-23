[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대 창업지원단이 지난 18일 교내에서 창업교육 혁신 선도대학(SCOUT) 사업의 일환으로‘창업 마케팅 커스텀 프로그램’을 개최했다.

이번 프로그램은 지난 3일부터 12일까지 참가자를 모집했으며 총 20여 명의 재학생이 참여해 뜨거운 관심을 모았다.

학생들은 오전 10시부터 오후 5시까지 6시간 동안 창업 마케팅 기초부터 실전 전략 수립까지 체계적인 교육을 받았다.

교육 과정은 △창업 마케팅 기초 이론 △온라인 마케팅 채널 분석 △타깃 고객 설정 및 페르소나 구축 △소셜미디어 마케팅 전략 △창업 아이템별 맞춤 마케팅 기획서 작성 등으로 구성됐다.

학생들이 직접 자신만의 마케팅 전략을 수립해보는 실습을 통해 이론과 실무를 병행하는 교육 효과를 거뒀다는 평가를 받았다.

김상미 창업지원단장은 “이번 프로그램을 통해 학생들이 창업 마케팅에 대한 이해도를 높이고 실제 전략 수립 능력을 기를 수 있었던 점이 인상 깊었다”며 “창업 성공의 핵심은 좋은 아이디어를 고객에게 효과적으로 전달하는 마케팅에 있는 만큼, 앞으로도 실무 중심의 창업 교육 프로그램을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.