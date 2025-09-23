래리 핑크 회장 만나…인공지능·재생에너지 분야 협력 MOU 체결 이 대통령, 래리 핑크 회장 한국에 직접 초대

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 이재명 대통령은 22일(현지시간) 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문해 첫 일정으로 래리핑크 세계경제포럼 의장 겸 블랙록 회장과 만나 인공지능(AI)과 재생에너지 분야 협력 양해각서(MOU)를 체결했다.

하정우 대통령실 AI 수석은 이날 뉴욕에서 브리핑을 갖고 한국 이같은 내용을 설명했다.

이 대통령과 핑크 회장이 만난 자리에는 한국측에서는 하 수석과 차지호 더불어민주당 AI특별위원장이 배석했고, 김용 전 세계은행 총재도 함께했다.

이날 회담에서 블랙록은 한국을 아시아의 AI 수도가 될 수 있도록 글로벌 자본을 연계해 적극 협력하겠다는 의지를 밝혔다. 블랙록은 12조 5000억 달러를 운용하는 세계 최대 자산운용사다. 특히 마이크로소프트와 엔비디아 등과 함께 AI 인프라 파트너십을 구성해 글로벌 차원의 AI 및 재생에너지 인프라 투자에 앞장서고 있다.

블랙록과 한국정부를 대표해 과학기술정통부가 체결한 MOU는 국내 AI 및 재생에너지 인프라에 대한 협력, 한국 내 아시아 태평양 AI 허브 구축, 글로벌 협력 구조 등 3가지다.

이 대통령은 이 자리에서 “한국을 아시아·태평양의 AI 수도 실현을 위해 협력할 수 있게 된 점을 환영한다”면서 “긴밀하고 지속적인 논의를 통해 이번 협력 관계를 실질적인 성과로 이어지게끔 하자고 강조했다”고 하 수석은 전했다. 또 핑크 회장을 한국에 직접 초대하기도 했다.

이에 대해 핑크 회장은 이 대통령의 리더쉽으로 대한민국 증시가 사상 최고치를 경신하는 점 등을 축하하면서 “정치 경제 상황이 빠르게 안정되고 향후 한국의 경제발전을 기대한다”고 화답했다.

하 수석은 “인공지능 에너지 전환, 인구 변화라는 인류의 핵심 과제들을 중심으로 논의가 이뤄졌다”면서 “동시에 한국과 글로벌 투자사간 전략적 협력을 위한 공감대를 확인하는 자리였다”고 전했다.