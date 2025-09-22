[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원시(시장 이재준)는 22일부터 24일까지 수원컨벤션센터에서 ‘제1회 광교 양자 바이오 서밋’을 개최한다.

올해 처음 열리는 이번 서밋은 문화체육관광부와 한국관광공사가 선정한 글로벌 K-컨벤션, 지역 시그니처 국제회의다. 경기도와 수원시가 함께 추진해 온 미래 전략산업 기반 위에서 문화와 기술 융합의 가능성을 인정받아 선정된 만큼, 대한민국을 대표할 새로운 국제회의 모델로 출발한다.

‘Beyond Bio, Connect Life(비욘드 바이오, 커넥트 라이프)’를 주제로 열리는 이번 서밋은 ▷AI(인공지능)·양자 융합기술 기반 바이오헬스케어 혁신 ▷산학연병 협력 성과와 글로벌 협력 ▷디지털 헬스케어 실증 및 지역의료 연계 등 미래 전략산업의 핵심 의제를 다룬다.

주요 프로그램은 개막식과 ‘양자바이오의 미래 WISDOM’ 기조세션을 비롯해 ▷R&D(연구&개발) 글로벌 정책 세션▷아주대의료원 연구중심병원 심포지엄 ▷디지털 헬스케어 플랫폼 ”의료기기 설명회 ▷G-BIVA 혁신살롱 등으로 구성된다. 미국 실리콘밸리 바이오 혁신기업 사례 발표와 혁신 네트워킹이 마련돼 글로벌 교류의 장이 될 전망이다.

공식 홈페이지에서 사전 등록할 수 있고, 시민 누구나 참여할 수 있다. 행사 기간에는 스마트 진단기기 체험, 디지털 헬스케어 강연 등 부대 프로그램도 함께 운영된다.

김현수 제1부시장은 개막식에서 “이번 서밋을 계기로 수원이 양자·AI 기반 바이오 혁신 거점으로 도약하길 바란다”며 “서수원 경제자유구역을 비롯한 첨단산업 유치와 연계해 글로벌 바이오 클러스터로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.