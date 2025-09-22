지휘자 정명훈 라스칼라 필 韓 공연 긴 시간이 만든 원숙하고 우아한 음악

[헤럴드경제=고승희 기자] 시간의 힘이었을까, 재능의 힘이었을까. 정명훈이 지휘봉을 드는 순간, 똑같은 음악도 완전히 달라진다.

오케스트라 단원의 상당수는 머리가 희끗희끗했다. 함께 해온 세월은 36년. 한 사람이 살아온 생의 길이와도 같은 날들을 함께 한 지휘자와 악단의 대화는 어디에도 끼어들 틈이 보이지 않았다. 마에스트로의 팔이 공기를 가르면 아름다운 현악 선율이 바람처럼 유유히 흘렀다. 첫 곡 베르디 오페라 ‘운명의 힘’ 서곡부터, 마지막 앙코르곡 윌리언 텔 ‘서곡’까지, 믿을 수 없는 아름다움이 파도처럼 밀려들었다. 정명훈과 이탈리아 라 스칼라 필하모닉의 두 번의 연주(9워 17일 에술의전당, 18일 부산콘서트홀)였다.

“이 오케스트라는 제게 가족과 같아요. 음악에 이토록 깊은 사랑을 쏟는 오케스트라는 드물죠. 음악과 삶에서 가장 중요한 것은 사랑입니다.”

앙코르에 앞서 포디움에서 정명훈 지휘자는 라스칼라와의 인연에 대해 이렇게 말했다. 그 시간은 무려 2분. 정명훈이 무대 위에서 이만큼의 시간을 할애해 무언가를 이야기하는 것은 흔치 않은 일이었다.

정명훈과 라 스칼라의 인연은 길고 오래다. 둘이 처음 만난 것은 1989년. 그해 이후 정명훈은 오페라는 84회, 콘서트는 141회를 이끌었다. 라 스칼라의 음악감독을 제외한 지휘자로는 정명훈이 최다 기록이다. 둘은 서로를 가장 잘 아는 지휘자와 오케스트라였다. 정명훈은 2023년부턴 이 악단의 유일무이한 명예 지휘자로 자리해 왔다.

이날의 공연은 일종의 축하파티였다. 올 초 정명훈이 동양인 최초로 이탈리아의 ‘오페라 종가’ 라스칼라 247년 역사상 최초의 동양인 음악감독으로 선임됐다는 소식이 날아든 이후 한국에선 가장 기대를 모은 공연이기도 하다. 기대와 함께 공연은 전석 매진 행렬을 기록했고, 시작과 동시에 정명훈 지휘자는 엄청난 함성을 받으며 포디움에 섰다.

공연의 프로그램은 클래식이 낯선 관객들에게도 어렵지 않을 곡들로 구성했다. 정명훈이 사랑하는 작곡가 베르디의 ‘운명의 힘’ 서곡을 시작하고, 니콜라스 루간스키와 협연한 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번, 차이콥스키 교향곡 제6번 ‘비창’ 등이다. 프로그램은 ‘아는 맛’이었지만 연주는 그 어떤 공연과도 같지 않았다. 알지만 몰랐던 사운드의 ‘청각 충격’에 무뎌졌던 온몸의 감각이 되살아는 시간이었다. 긴 시간 맞춰온 호흡, 노련한 음악가들의 원숙하고 우아한 음악은 그 어떤 악단, 그 어떤 지휘자의 것과도 달랐다.

애초 1861년 작곡된 ‘운명의 힘’은 베르디가 1869년 라스칼라 무대에 오르기 위해 개정판으로 다시 매만졌다 라스칼라 레퍼토리의 주요 레퍼토리로 자리한 이 곡이 한국에서 다시 울려퍼졌다. 아름답게 스며드는 현악 선율과 단호하지만 우아한 관악의 색채는 거부할 수 없는 운명 앞에 선 미미한 인간 존재를 위로한다.

같은 곡도 정명훈이 하면 달랐다. 그의 의도와 해석을 누구보다 잘 이해하고 있다는 듯 라스칼라 필하모닉은 마에스트로의 손끝을 따라 일사불란하게 움직였다. 서곡부터 압도적인 존재감을 드러내니, 마지막 순간까지 한눈을 팔 수 없었다.

한국인이 사랑하는 작곡가 라흐마니노프의 피아노 협주곡 2번. 올해만 해도 피아니스트 임윤찬(3월 통영국제음악제), 김태형(4월 국립심포니오케스트라) 김도현(7월 대전시향) 이 몇 차례 연주했다. 루간스키의 라흐마니노프는 그 누구와도 달랐다. 박자가 조금 느렸고, 소리는 묵직했다. 1악장에선 오케스트라와 협연자의 연주가 때때로 삐걱거렸으나 오케스트라의 비단 같은 현의 선율은 돋보였다. 맑고 투명한 관으로 시작한 2악장을 지나 3악장에 들어서면 루간스키만의 운율이 살아나며 그만의 어법으로 설득력을 찾아갔다.

이날 공연의 하이라이트는 ‘비창’부터 다시 시작됐다. 차이콥스키가 남긴 마지막 교향곡인 6번은 1893년 2월부터 8월까지 6개월에 걸쳐 완성된 곡이다. 그의 마지막 음악 인생을 담은 이 곡은 낮고 중후한 선율로 시작된다. 지나치게 무겁지 않고, 따뜻하지만 낭만에 치우치지 않는 음표들이 이어졌다. 격렬하고 애통한 비극에 허우적대지 않도록 목관을 투명하고 맑게 조율한 목관의 음색은 격렬하고 애통한 비극에 허우적대지 않도록 관객을 끌어올렸다.

정명훈은 빌드업의 장인이다. 인생의 장장마다 찾아오는 비극의 조각들을 담대하고 담담하게 마주한다. 마에스트로의 손이 파도를 그리듯 우아하게 움직이면, 악단은 그의 손에 흐름에 맞춰 삐그덕거리는 슬픈 왈츠를 췄다. 보통의 왈츠(3/4 박자)와 달리 5/4여서다. 그러다 3악장이 찾아오자 삶은 소용돌이를 일으켜 재정비하듯 역동적 순간을 시시각각 맞는다. 모관, 금관, 타악이 적재적소에서 화려하게 타격하고 소리 내니, 객석 어딘가에서 박수가 살짝 터지다 황급히 사라졌다. 악장간 박수에도 너그러워진 정명훈은 이내 미소짓더니 객석의 박수를 유도한다. 그러자 객석에선 치열했던 오케스트라의 순간에 박수를 보낸다. 진짜 대미는 4악장. 유려한 현악이 느릿느릿 걸음을 옮겨 화성을 쌓는다. 비통하게 하행하는 선율은 응어리를 일으켜 끝 모를 심연으로 모두를 이끈다. 그러다 서서히 잦아드는 소리와 함께 모두가 침묵. 음악이 끝나자, 세계도 멈췄다.

우레와 같은 박수와 함성이 쏟아졌다. 정명훈 역시 그 어느 때마다 표정이 밝았다. 그는 몇 번의 커튼콜 후 포디움에 서 “이탈리아에 처음 갔던 것이 43년 전이었다”며 “라 스칼라 필하모닉은 제가 제일 오래 함께 연주한 오케스트라다. 나를 처음부터 사랑해주고 이해해 줬다. 이 음악가들에게 여러분 앞에서 감사 인사를 드리고 싶다”고 했다. “음악을 하기 위해선 사랑이 정말 중요하다”는 마에스트로는 앙코르로 사랑을 노래한 마스카니 오페라 ‘카발레리아 루스티카나’의 간주곡를 들려줬다. 온화함으로 포용하고 이해하는 사랑이었다. 진짜 마지막 앙코르는 윌리엄 텔의 ‘서곡’. 따뜻한 위로 뒤 찾아온 응원까지 더한 완벽한 마무리였다. 객석은 결국 모두 기립해 정명훈 지휘자와 라스칼라의 행복 동행을 지지했다.