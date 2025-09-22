조계종 진우스님 예방 “마음 무거워…저희부터 성찰·반성할 것” 진우스님 “자성·성찰이 큰 힘 내는 저력”

[헤럴드경제=주소현 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 22일 “국민을 편안하게 하고 국민을 살피는 정치가 돼야 하는데 그렇지 못해 마음도 무겁고 국민께 죄송하다”며 “지금의 정치가 상대방을 죽이고 나를 살리려는 정치처럼 비쳐서 국민께서도 매우 불편하실 것”이라고 말했다.

장 대표는 이날 대한불교조계종 총무원장 진우스님을 예방한 자리에서 “본인들을 지지해 준 국민을 대신해 목소리를 내다보면 부딪히는 게 있을 수밖에 없는데 지금 싸우는 모습은 너무 극단으로 가 있다는 생각도 든다”며 이같이 말했다. 또 장 대표는“저희부터 잘 성찰하고 반성할 것은 반성하겠다”고 말했다.

진우스님은 “자성하고 성찰하는 것이 가장 큰 힘을 내는 저력이 된다”며 “내공을 잘 길러 멋있고 품격 있는 정치가 됐으면 좋겠다”고 화답했다. 이어 “모든 이치는 양쪽이 번갈아 상생해야 한다”며 “비행기도 한쪽 날개로는 뜨지 못하듯이 건강한 야당이 돼서 양쪽 날개로 날 수 있도록 힘을 기르기를 바란다”고 말했다.

아울러 진우 스님은 “상대가 잘못한 것을 지적하고 비판할 것은 비판하는 것이 야당 본연의 모습이지만 스스로 힘을 기르는 것이 먼저가 아닌가 생각한다”며 “내가 힘이 있고, 내공이 있으면 상대 탓을 하지 않더라도 동화가 된다”고 조언했다.