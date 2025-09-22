[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK금융그룹은 지난 20일 오후 부산 중구 광복로 BNK아트시네마에서 ‘플레이온부산(Play on Busan, 부산을 즐기다)’ 문화공연을 성황리에 개최했다고 22일 밝혔다.

‘플레이온부산’은 BNK금융그룹이 지역 주민들에게 다채로운 문화 경험을 제공하기 위해 마련한 무료 예술 프로그램이다. 클래식, 국악, 코미디, 강연, 영화 등 다양한 장르의 콘텐츠를 매달 선보이고 있다.

이번 문화공연은 원도심 상권 활성화와 청년문화 커뮤니티 조성을 위해 부산 중구 광복로에 있는 BNK아트시네마 입구에 야외무대를 마련, 싱어송라이터 김푸름 씨를 초청해 ‘청춘, 꿈을 담다’를 주제로 감미로운 음악과 진솔한 이야기를 전했다.

김푸름은 2016년 영화 ‘오빠생각’에 출연하며 배우로서 먼저 얼굴을 알렸다. 이후 2022년 오디션 프로 ‘청춘스타’에 출연해 준우승을 차지, 드라마 ‘대행사’ OST ‘네버 렛고’, 드라마 ‘놀아주는 여자’ OST ‘링 마이 하트’ 등에 참여하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 특히 이날 관객이 요청한 음악을 반주 없이 즉석에서 노래하는 시간도 가졌다.