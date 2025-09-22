프리·프로·포스트 바이오틱스 모두 함유

일동바이오사이언스(대표 반오현)가 장내 미생물환경(바이오틱스) 전후를 아우르는 ‘PPP 유산균’ 제품을 태국에서 선보였다. 이 회사는 지난 17∼19일 태국 방콕에서 열린 ‘비타푸드 아시아’에 부스(사진)를 열고 참가했다.

‘PPP 유산균’은 건강에 좋은 효과를 주는 살아있는 균을 뜻하는 프로바이오틱스 외에 이와 상호관계에 있는 프리바이오틱스, 포스트바이오틱스를 모두 함유한 제품. 프리바이오틱스는 장 내 유익균의 증식과 활성화를 돕는 물질, 포스트바이오틱스는 유산균 등 프로바이오틱스가 생성해내는 이로운 대사산물을 일컫는다.

‘PPP 유산균’은 이 3가지 영역의 원료를 하나에 담아 각각의 기능성은 물론, 섭취편의성 등을 동시에 기대할 수 있다고 한다.

일동바사 측은 “글로벌 시장에 적합한 제품을 개발하고 마케팅을 다변화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

일동제약그룹 건강기능식품 회사인 일동바사는 2022년부터 태국의 유통업체와 제휴를 맺고 프로바이오틱스 원료 및 반제품을 공급해왔다. 현재 완제품 공급, ODM(제조업자 개발생산) 등으로 사업을 확장하고 있다.