“황의조 사실상 ‘준 영구제명’ 상태” ‘축구협회 미온적 대응’ 주장에 반박

[헤럴드경제=조범자 기자] 대한축구협회는 불법 촬영 혐의로 징역형이 확정된 황의조(알라니아스포르)가 국내에서 더이상 선수나 지도자로 활동할 수 없다고 공식 확인했다.

대한축구협회는 22일 “황의조는 현재 대한축구협회에서 사실상 ‘준 영구제명’ 상태로 국내에서의 축구 선수, 지도자, 심판 등 활동이 불가능하다는 점을 안내한다”는 내용의 입장문을 발표했다.

앞서 황의조는 지난 2022년 6∼9월 네 차례에 걸쳐 상대방 동의 없이 성관계하는 영상을 불법으로 촬영한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지법 형사항소1-3부(조정래 진현지 안희길 부장판사)는 지난 4일 성폭력처벌법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의로 기소된 황의조에게 1심과 같은 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 황의조 측이 상고를 포기함으로써 형이 확정됐다.

이런 가운데 축구협회가 황의조와 관련한 사안에 대해 미온적으로 대응한다는 일각의 주장이 있었고 협회는 각종 규정과 국제축구연맹(FIFA) 조항을 근거로 이런 비판을 반박했다.

협회 축구국가대표팀운영규정 제2조와 대한체육회 국가대표 선발 및 운영규정 제3조, 제10조 등에 따르면 성폭력처벌법 제2조에 따른 성폭력범죄를 저지른 자로 금고형 이상의 형을 선고받고 집행이 유예된 날로부터 20년이 지나지 않은 사람은 국가대표로 선발될 수 없다.

또 협회 등록규정 제34조와 대한체육회 등록규정 제14조에서는 위 대상을 선수, 지도자, 심판, 선수관리담당자로 등록할 수 없도록 명시한다.

협회는 황의조의 해외 활동이 대한축구협회의 징계 대상이 아니라는 점도 확인했다.

협회 및 대한체육회 스포츠공정위원회 규정에 따르면 협회 등록시스템과 대한체육회 경기인등록시스템에 등록된 선수만 징계 대상인데, 황의조는 FIFA의 등록 규정상 대한축구협회 소속이 아닌 해외 리그(튀르키예 쉬페르리가) 소속 선수다. 대한축구협회에 소속되지 않은 선수에게 협회·체육회 규정을 적용해 징계하는 건 규정상 불가능하다는 설명이다.

협회는 “다만 황의조가 추후 협회 소속 팀의 지도자, 선수 등으로 등록을 시도할 경우엔 규정상 등록 결격사유에 해당한다”며 “규정에서 정하는 기간엔 선수·지도자 등록은 물론 국가대표팀에 소집될 수 없다”고 강조했다.

아울러 협회는 황의조의 등록 결격사유를 등록시스템에 입력해 관리하고 있다고 덧붙였다.