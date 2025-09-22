세계 최초 1200V 초고압 플랫폼·3000Ps 출력 탑재 30대 한정 판매…500㎞/h 타이어·링 전용 세팅 적용

[헤럴드경제=김성우 기자] BYD의 럭셔리 브랜드 양왕(YANGWANG)이 전기 하이퍼카 ‘U9 Xtreme(U9X)’를 공식 발표했다. 제품은 U9의 트랙 전용 고성능 모델로 전 세계 30대 한정 판매된다.

양왕 U9X는 지난 8월 세계 전기차 최고 속도 기록을 달성한 데 이어 불과 한 달 만에 시속 496.22㎞라는 새로운 기록을 세웠다. 이는 내연기관과 전기차를 통틀어 현존 차량 중 가장 빠른 속도다. 독일 뉘르부르크링 노르트슐라이페 랩타임 역시 6분 59초 157로 최고 속도와 서킷 퍼포먼스를 동시에 입증했다.

차명 U9X는 ‘Extreme’에서 따온 것으로 경계를 넘는 도전 정신을 담았다. 기존 U9이 도로와 일상까지 아우른다면 U9X는 서킷 전용으로 하드웨어와 소프트웨어를 대폭 강화했다.

이 모델은 세계 최초 1200V 초고압 플랫폼과 최고 회전수 3만rpm 전기모터 4개를 기반으로 한다. 시스템 총 출력은 3000Ps 이상 톤당 마력비는 1217Ps/t에 달한다. 또한 쿼드 모터 시스템 ‘e4’와 액티브 서스펜션 ‘DiSus-X’를 적용해 트랙 주행에 최적화된 자세 제어 성능을 확보했다.

성능 유지를 위해 냉각 시스템을 새로 설계 냉각 효율을 133% 향상시켰으며 전용 블레이드 배터리는 30C 초고방전율을 지원하는 이중 냉각 구조를 채택했다. 브레이크는 티타늄 합금 카본 세라믹 시스템으로 업그레이드돼 제동력과 열 억제 성능을 강화했다. 여기에 뉘르부르크링 전용 전자제어 알고리즘이 적용돼 장시간 주행에서도 성능 저하를 최소화했다.

타이어는 중국 ‘지티(Giti)’와 공동 개발한 세미 슬릭 ‘GitiSport e·GTR² PRO’가 장착된다. 아라미드 섬유 구조로 500㎞/h 이상의 속도에 대응하며 비대칭 트레드로 코너링과 배수 성능을 동시에 확보했다.

양왕은 “U9X는 최고 속도와 랩타임 모두에서 신기록을 달성하며 전기차 기술의 새로운 이정표를 세웠다”며 “중국 브랜드가 글로벌 하이퍼포먼스 시장에서 기술 리더십을 입증한 사례”라고 밝혔다.