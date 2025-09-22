지역화합과 발전을 위한 경로효친 실천, 어르신에게 감사의 마음 전해

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시 빛가람동 새마을부녀회(회장 나혜란)가 지난 19일 빛가람동 행정복지센터 회의실에서 효사랑 실천운동을 성황리에 개최했다.

‘효사랑 실천운동’ 행사는 경로효친 의식 고양을 통해 이웃과 함께 더불어 사는 지역사회 분위기를 조성하는 사업으로 새마을부녀회가 정성스레 준비한 음식을 대접하고 가수 공연 등 다양한 볼거리를 마련하여 어르신에게 큰 즐거움을 선사했다.

이날 행사에는 윤병태 나주시장과 이재남 시의회 의장, 김귀남 빛가람동장, 김강정 시의원, 박소준 시의원, 이계택 노인회장 등 기관·사회단체장과 관내 어르신 200여 명이 참석했다.

나혜란 새마을부녀회장은 “어르신들이 기뻐하시는 모습을 보니 보람을 느낀다”며 “앞으로도 더 많은 곳에서 봉사와 나눔을 실천하겠다”고 말했다.

한편 빛가람동 새마을부녀회는 정기적으로 매월 소외계층을 위한 반찬 배달, 주거환경 정화 등 봉사활동을 실천하고 있으며 평소 손길이 닿지 않는 복지 사각지대 발굴과 지원에도 정성과 노력을 아끼지 않고 있다.