민주당, 좌파 단체 ‘적’ 규정하며 “싸우자(fight)” 반복 “시카고 구할 것”...워싱턴D.C., 멤피스 이어 군 투입 시사

[헤럴드경제=도현정 기자]미국의 우파 활동가인 찰리 커크 터닝포인트USA 대표의 추모식에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 좌파 세력을 ‘적’으로 규정하며 “싸우겠다(fight)”고 강조했다. 최근 시사한 안티파에 대한 자금 출처 규명 등 좌파 세력과의 전쟁을 이어가겠다는 의지의 반영이다. 시카고에 대해서도 주 방위군 투입이 멀지 않았음을 시사했다.

지난 21일(현지시간) 미 애리조나주 교외 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 열린 추모식에는 도널드 트럼프 대통령을 필두로 한 행정부 요인들과 보수 진영 주요 정치인들, 그리고 지지자 약 9만명이 모였다.

트럼프 대통령은 마지막 추모 연설자로 나서 “찰리의 삶이 주는 교훈은 선한 마음, 의로운 목적, 긍정적 정신, 싸우고 싸우고 또 싸우려는 의지를 가진 한 사람이 무엇을 해낼 수 있는지를 결코 과소평가해선 안 된다는 것”이라며 “싸워야 한다. 그것이 우리 나라를 구하는 것”이라고 말했다.

이날 연설에서 트럼프는 ‘싸우자(fight)’는 구호를 힘주어 반복했다. 이는 지난해 7월, 자신이 대선 선거운동 도중 피격된 직후 단상 아래로 피했다가 몸을 일으키며 외쳤던 말이기도 하다.

그는 자신의 정적인 민주당 인사들과 커크 암살 배후로 지목한 ‘급진 좌파’를 적으로 규정하며 싸움을 이어갈 것을 분명히 했다. 커크의 암살범 타일러 로빈슨이 급진 좌파 성향이며, 좌파 단체들이 정치적 폭력에 조직적으로 자금을 지원하고 있다는 주장도 반복했다.

그는 급진 성향의 반파시즘 운동 단체인 안티파를 적으로 규정하며 “안티파 테러리스트들이 돌로 (커크가 강연하던 건물의) 창문을 산산조각 내고 건물을 습격하려고 했다”며 “법무부가 조직적 선동에 자금을 대고 정치적 폭력을 저지르는 급진 좌파 광신자들의 네트워크를 수사하고 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “나는 내 적을 미워하며, 그들이 잘 되길 원치 않는다. 나는 내 적을 용납할 수 없다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 커크가 자란 일리노이주의 시카고를 거론하며 “그가 나에게 했던 마지막 말 중에 하나가 ‘시카고를 구해달라’는 것이었다”라 전했다. 이어 그는 “그렇게 할 것이다. 시카고를 끔찍한 범죄에서 구할 것”이라고 말했다.

이는 치안 유지 등을 이유로 시카고에 병력을 투입하는 일이 가까웠음을 시사한다. 트럼프 대통령은 최근 워싱턴D.C.와 테네시주 멤피스에 치안 유지를 명목으로 주 방위군을 투입했다. 멤피스의 경우 테네시주의 요청을 받아들이는 형태로 진행됐지만 워싱턴D.C.는 병력 투입에 반대해, 소송까지 제기되기도 했다. 트럼프 대통령은 다음 병력 투입 지역은 시카고가 될 것임을 수차례 시사했다. 공교롭게도 시카고 시장과 일리노이주 주지사는 모두 민주당 소속이다. 시카고는 버락 오바마 전 대통령의 정치적 고향이기도 하다.

한편, 찰리 커크는 지난 5일과 6일 경기 고양시 킨텍스에서 보수 성향 청년 단체 ‘빌드업 코리아’ 주최로 열린 ‘빌드업 코리아 2025’ 행사에 참여해 ‘트럼프의 승리가 던지는 메시지’ 등을 주제로 강연했다. 한국을 방문한 경험에 대해 지난 8일 공개된 팟캐스트에서 “길거리에서 돈을 요구하는 사람도 없고 낙서도 전혀 허용되지 않는다”며 “신뢰 수준이 높은 사회이고, 신뢰 구조를 무너뜨리는 대규모 이민자가 없다”고 언급하기도 했다.