광주시, 5대 신활력벨트 ‘서창감성조망대’ 본격 가동

옛 서창포구에 조성 10월1일 개장 창업·교통·문화·도시재생 결합 시너지

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 ▷서창 감성조망대 10월1일 개장 ▷광주송정역 KTX 투자선도지구 투자심사 통과 ▷광주역 빛고을창업스테이션(스테이지) 개관 ▷도시재생뉴딜사업이 마무리 단계 진입 등 주요 사업이 속도를 내고 있다고 22일 밝혔다.

‘5대 신활력벨트’는 광주 대표 하천과 관문역 주변 등 5개 거점을 중심으로 도시재생·창업지원·문화콘텐츠를 연계해 지역 활력을 높이는 사업이다.

대표 사업인 서창 감성조망대는 영산강 옛 서창포구 일원에 조성됐으며, 2년간 감성조망대·데크길·나눔누리숲(노을마루)을 정비해 10월 1일 공식 개장한다. 광주시는 임시 개방을 통해 운영 적합성을 점검했으며, 개장식 후 시민들에게 본격 개방할 예정이다.

‘송산섬 테마시설 조성’을 비롯한 Y프로젝트 6개 선도사업도 현재 기본계획 수립과 실시설계 등 행정절차가 진행 중이다. 영산강 유역 물순환 체계 구축 사업도 국정과제에 반영돼 사업 추진에 탄력을 받을 예정이다.

광주천 생태힐링벨트는 ‘대·자·보(대중교통·자전거·보행)’ 정책과 연계해 생태와 문화가 공존하는 도심 여가공간으로 조성되고 있다.

그동안 답보상태에 있던 ‘광주송정역 KTX 투자선도지구 개발’ 사업은 지난 8월말 한국토지주택공사(LH) 경영투자심사위원회를 통과해 본격적인 사업 추진이 가능해졌다. 이를 통해 광주송정역을 중심으로 한 복합 교통‧경제권 조성을 앞당기게 될 전망이다.

광주역 일원에 조성된 빛고을창업스테이션(스테이지)은 총 350억원을 들여 연면적 8950㎡ 규모로 건립돼 지난 6월 본격 운영에 들어갔다. 현재 30개 기업과 투자기관이 입주해 창업·투자·글로벌 진출까지 지원하는 통합 창업플랫폼으로 운영 중이다.

이승규 신활력추진본부장은 “5대 신활력벨트는 도시재생과 지역경제 활성화를 함께 이루는 핵심 전략”이라며 “교통·창업·문화‧도시재생이 결합된 시너지로 시민이 체감하는 변화를 만들어내고, 도시이용인구 3000만명 달성을 목표로 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.