다양한 인문·문화·관광 자원 김치와 접목

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시는 광주의 대표 음식인 김치를 주제로 한 미식 관광상품 ‘김치가 예술인 게미진 광주여행’을 출시한다고 22일 밝혔다.

이 사업은 농림축산식품부와 한식진흥원이 주관하는 ‘K-미식벨트 조성사업 공모’에서 광주시가 ‘김치벨트’로 선정돼 선보이는 특화상품이다.

이번 관광상품은 김치 종주도시의 정체성을 살리고, 광주의 다양한 인문·문화·관광 자원을 김치와 접목해 관광객의 오감을 만족시키는 체험형 콘텐츠로 기획됐다.

여행은 김치타운, 양동시장, 양림역사문화마을 등 지역 대표 관광지를 연계해 운영된다.

특히 10월 31일부터 11월 2일까지 열리는 광주김치축제 기간에는 축제 일정과 연계한 특별상품도 추가로 선보인다.

상품은 당일형과 1박 2일형으로 나눠 운영되며, 참가자에게는 김치 담그기 체험, 김치벨트 가이드북, 기념품 등이 제공된다.

당일형 상품은 9월 말 우선 출시하고, 1박 2일형 상품은 시장 반응을 반영해 10월 중순께 출시 예정이다.