9월 22일부터 24일까지 온라인 한정 프로모션 티스테이션닷컴서 ‘골든 데이즈’ 프로모션 진행 행사 제품 28% 할인 쿠폰 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 오는 24일까지 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 ‘티스테이션’의 온라인 타이어 쇼핑몰 ‘티스테이션닷컴’에서 ‘골든 데이즈’ 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 긴 추석 명절 전 타이어 교체를 고민 중인 고객들에게 풍성한 혜택을 제공하고자 마련됐다. 행사 대상은 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온’, 플래그십 타이어 브랜드 ‘벤투스’, SUV(스포츠유틸리티차량) 전용 타이어 브랜드 ‘다이나프로’ 등 프리미엄 제품 12종이다.

행사 기간 ‘골든 찬스’ 혜택을 통해 티스테이션닷컴 고객 모두에게 행사 제품 28% 할인 쿠폰이 제공된다. 정품 보증 및 전문 서비스로 믿을 수 있는 타이어 교체 문화 확산을 취지로 진행 중인 ‘올바른 타이어 캠페인’ 응원 참여 고객에게는 행사 제품 4개 구매 시 중복 적용 가능한 1만원 할인 쿠폰, 신한카드 사전 신청 고객에 한해 지정 카드로 10만원 이상 결제 시 10만원의 캐시백 혜택도 누릴 수 있다.

아울러 이날 오후 7시부터 1시간 동안 라이브커머스 한정 ‘골든 타임’ 혜택이 제공된다. 라이브커머스 시간 내 구매 인증 고객 선착순 100명에게는 10만원 상당의 휠 얼라인먼트 무료 이용권을, 구매 인증 고객 가운데 추첨을 통해 5명에게는 20만원 상당의 네스프레소 커피머신을 증정하며 깜짝 퀴즈 정답자 10명에게는 네이버페이 포인트 3000원권이 제공된다.