[헤럴드경제=임세준 기자] 불법 정치 자금 제공 혐의를 받는 한학자 통일교 총재가 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 가운데 두 눈을 감고 취재진의 질의에 답변하지 않은 채 법원에 들어서고 있다. 한 총재는 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사와 권성동 국민의힘 의원에게 각종 청탁과 함께 금품을 전달한 혐의를 받고 있다.


