23일부터 KB스타뱅킹, 티맵 앱에서 ‘운전면허 벌점 조회’ 29일부터 i-ONE뱅크 앱에서 ‘국립중앙박물관 어린이박물관 관람 예약’

[헤럴드경제=이태형 기자]23일부터 경찰청 교통민원24 누리집·앱에서만 이용할 수 있었던 ‘운전면허 벌점 조회’ 서비스를, 29일부터는 ‘국립중앙박물관 어린이박물관 관람 예약’ 서비스를 민간 앱에서 이용할 수 있게 된다.

행정안전부는 이같은 공공서비스를 민간 앱에서 이용할 수 있게 된다고 22일 밝혔다.

지금까지 ‘운전면허 벌점 조회’ 서비스는 경찰청 교통민원24 누리집·앱에서만 제공돼 찾아보기 불편한 점이 있었지만, 이번 서비스 개방으로 KB국민은행, 티맵모빌리티 앱에서도 쉽게 확인할 수 있게 됐다.

국립중앙박물관 어린이박물관은 한해 최대 이용객이 50만 명으로 관람 시 예약이 필수이고, 국립중앙박물관 누리집에서만 예약이 가능했지만 앞으로는 민간 앱을 통해서도 간편하게 예약할 수 있게 됐다.

이번에 민간 개방되는 공공서비스는 다음과 같은 방법으로 이용할 수 있다.

‘운전면허 벌점 조회’ 서비스는 KB스타뱅킹 앱에서 ‘국민지갑’ → ‘내차등록증’ → ‘운전면허 벌점 조회’를 선택해 확인하고, 티맵 앱에서는 전체 서비스 화면 및 카라이프 화면의 상시 노출 영역에서 ‘벌점 조회’를 선택하면 된다.

‘국립중앙박물관 어린이박물관 관람 예약’ 서비스는 i-ONE뱅크 앱에서 ‘공공+’ → ‘국립중앙박물관 어린이박물관’을 선택해 관람 예약을 하면 된다. 국립중앙박물관 누리집과는 다르게 회원가입 없이 비회원으로 예약이 가능하다.

임정규 행안부 공공서비스국장은 “디지털서비스 개방으로 국민이 민간 앱에서 공공서비스를 이용할 수 있을 뿐만 아니라, 서비스 이용 절차도 기존보다 더 간소화해서 편리하게 제공된다”며 “민간과 정부 간 협력을 통해 국민이 체감할 수 있는 공공서비스를 제공하고, 디지털서비스 개방이 더 확대될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.