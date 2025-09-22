- 임산물 품질관리 전문기관으로서 분석 전문성과 국제 공신력 입증

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 공공기관인 한국임업진흥원(원장 최무열)은 영국 식품환경연구청(FERA)에서 주관한 ‘2025년 잔류농약 국제 분석능력 평가(FAPAS : Food Analysis Performance Assessment Scheme)’에서 최고 수준의 성적을 거뒀다.

국제 식품분석 능력 평가 프로그램(FAPAS)은 세계 최대 규모의 분석능력 평가 프로그램으로, 매년 각국의 정부기관, 대학 연구소, 민간 분석기관이 참여하여 분석 정확도와 신뢰성을 국제적으로 검증받는 권위 있는 제도다. 2025년 평가에는 전 세계 52개 기관이 참여했으며, 한국임업진흥원은 총 7개 농약 성분에 대한 분석 결과를 제출했다.

그 결과, 디에토펜카브(Diethofencarb)와 이미다클로프리드(Imidacloprid) 2개 성분에서 표준점수(Z-score) 0.0을 기록하며 최우수 성적을 달성했고, 나머지 5개 성분도 0.2~0.3의 우수한 결과를 받아 제출한 전 성분에서 국제적으로 최고 수준의 평가를 받았다.

한국임업진흥원은 국내 유일의 임산물 품질관리 전문기관으로, 산양삼을 비롯한 전국 임산물에 대한 잔류농약 분석을 수행하고 있다. 이를 통해 국민 먹거리의 안전 확보, 임업인의 소득 증대 및 산업 경쟁력 향상에 기여하고 있다.

최무열 원장은 “이번 성과는 한국임업진흥원의 분석 전문성과 국제적 공신력을 입증한 것”이라며 “앞으로도 임산물 안전성 확보와 품질 신뢰도 향상을 통해 국민이 안심할 수 있는 먹거리 공급에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.