[헤럴드경제=신현주 기자] 아성다이소는 신수정 작가와 ‘여행지에서 온 편지 프로젝트’를 진행한다고 22일 밝혔다.

신수정 작가는 연세대학교 강남세브란스 치과병원 교수로 재직 중이며, 여행 중 만난 풍경과 일상을 따뜻한 감성으로 그려내는 아티스트다. 그림 속에 숨겨 놓은 ‘낙서인간’은 여행이 끝나도 그림 속에 남아 이야기를 이어간다는 의미를 담고 있다.

이번 프로젝트는 작가 특유의 시선으로 포착한 여행지의 색감과 분위기를 담은 취미용품, 식기류 등 10여종의 상품으로 구성됐다.

우선 남프랑스 아를 지역을 그릴 수 있는 ‘아크릴 페인팅 세트 남프랑스’와 비즈로 이탈리아 작은 마을의 소박한 성당 풍경을 완성할 수 있는 ‘보석 십자수 액자 DIY 세트 이탈리아’ 등이 준비됐다.

미국 그랜드 티턴 국립공원의 풍경을 작가 특유의 시선으로 담은 머그컵과 뉴질랜드 크라이스트처치에서 영감을 받은 내열 유리컵도 있다. 이밖에 일본 도쿄의 맑은 하늘을 그려낸 ‘정사각 문진’, ‘캐리어 조각 스티커 세트’ 등도 만나볼 수 있다.

신수정 작가는 이번 프로젝트를 통해 발생하는 저작권 수익 전액을 기부할 예정이다.

아성다이소 관계자는 “단순한 소품이나 취미를 넘어 일상 속에서 여행과 예술을 경험할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 고객들에게 놀라움과 감동을 선사할 수 있는 프로젝트를 선보일 계획”이라고 전했다.