[헤럴드경제=고승희 기자] 여전히 전 세계를 강타 중이다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) 앨범이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 2위에 안착했다.

21일(현지시간) 빌보드 차트 예고 기사에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범은 록 듀오 트웬티 원 파일럿츠(Twenty One Pilots)의 신보 ‘브리치’(BREACH)에 1위를 내주고 2위에 올랐다.

‘빌보드 200’은 한 주간 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 ‘앨범 유닛’(Album Units)으로 순위를 집계한다

‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범은 이번 차트 집계 기간 전주보다 12% 하락한 11만2000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록한 것으로 나타났다.

이 앨범은 ‘빌보드 200’에 8위로 데뷔한 이후 이번 주까지 13주 연속 톱10에 진입 중이다.