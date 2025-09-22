‘헬시 플레저 파크’·‘어울림 광장’ 수상 자연 친화 녹지공간 구현…“조경 역량 입증”

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대엔지니어링은 미국 ‘아이디이에이(IDEA) 디자인 어워드 2025’에서 본상을 수상했다고 22일 밝혔다.

‘IDEA 디자인 어워드’는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 국제 디자인상으로 독일의 ‘이프(iF) 디자인 어워드’, ‘레드닷 어워드’와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 출품작의 디자인 혁신과 사용자 혜택, 사회적 책임 등을 종합적으로 평가해 매년 최고의 디자인 상품을 선정한다.

현대엔지니어링은 힐스테이트 용인고진역의 ‘헬시 플레저 파크(H-Park)’와 힐스테이트 모종 네오루체의 ‘어울림 광장’으로 본상을 수상했다.

‘헬시 플레저 파크’는 건강, 여가, 놀이를 통합해 즐길 수 있는 자연친화적 복합테마공원 디자인이다. 힐스테이트 모종 네오루체의 조경공간 ‘어울림 광장’은 입주민의 일상과 자연을 이어주는 정원이다.

현대엔지니어링은 지난 2023년 국내 최초로 공동주택 조경수의 탄소흡수량을 산출할 수 있는 가이드라인을 수립하고 이를 ‘어울림 광장’에 적용해 탄소흡수량을 고려한 녹지공간을 구현했다. 또한 미스트 장치를 통해 미세먼지 저감 및 기온 조절 등의 효과를 높이고 쾌적하고 신비로운 분위기를 연출했다.

현대엔지니어링 관계자는 “이번 수상을 통해 현대엔지니어링의 뛰어난 조경 역량을 대외적으로 인정받았다”며 “앞으로도 입주민들에게 차별화된 주거 경험을 제공할 수 있도록 공간 및 시설 디자인을 적극 개발해 나가겠다”고 말했다.