9월~12월 마지막 주 토요일

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 9월부터 12월까지 매월 마지막 주 토요일, 해양생태과학관 3층 기획전시실에서 총 4회에 걸쳐 주말 문화체험 행사를 운영한다.

이번 행사는 ‘해양생태와 함께하는 주말 바다 놀이터’를 주제로 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험을 마련해 관람 만족도를 높이고자 기획했다.

체험 프로그램은 ▷9월 페이스페인팅 ‘얼굴에 물드는 바다’ ▷10월 풍선아트 ‘바닷속 풍선 친구들’ ▷11월 캐리커처 ‘나만의 바다 초상화’ ▷12월 새 활용(업사이클링) 체험 ‘바다지킴이 열쇠고리(키링)’ 로 구성했다.

참가자들은 각기 다른 프로그램을 통해 새로운 즐거움과 특별한 경험을 만끽할 수 있을 것으로 기대된다.

‘주말 문화체험 행사’는 별도의 예약 없이 과학관을 방문하는 관람객 누구나 참여할 수 있다. 자세한 문의 사항은 해양생태과학관 누리집을 통해 확인하면 된다.

해양생태과학관은 앞으로도 해양 생태 보존의 중요성을 알리고, 시민들에게 다채로운 문화ㆍ교육 프로그램을 제공하는 데 힘쓸 계획이다.