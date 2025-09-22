27일 제1회 대추초롱조원복길 골목상권 축제, 보랏빛 골목시장 어울마당으로 가을 축제 시작 10월 낙성대 ‘낙낙별길’, 11월 서림다복길 ‘별다복 페스타’ 연이은 개최…주민, 상인 모두 즐거운 가을 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 골목상권 곳곳에서 감성과 낭만이 가득한 하반기 축제를 잇따라 개최, 주민과 상인 모두 즐거운 가을 만들기에 나선다.

먼저 구는 오는 9월 27일 올해 첫 선을 보이는 골목상권 축제들을 소개한다. 조원동 골목상권 일대에서 열리는 ‘제1회 대추초롱조원복길 골목상권 축제’는 ‘신호등’을 테마로 ▲상권 내 맛집 대표 먹거리를 만나볼 수 있는 ‘잠시멈춤’(로컬 미식존) ▲플리마켓, 체험 프로그램이 있는 ‘천천히’(로컬 마켓존) ▲거리노래방, 예술인 공연을 즐기는 ‘다시출발’(로컬 아트존) 등 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 풍성한 콘텐츠를 선보인다.

같은 날 보라매동 내 당곡시장에서는 ‘보러오라! 보라빛 골목시장 어울마당’ 축제가 함께 개최된다. 보라매동에서 준비한 해당 축제는 ▲주민 노래자랑 ▲야외 먹거리 체험 보라야(夜)장 ▲한가위 송편 빚기 등 정감있는 축제 구성으로 보라매동 상권의 새로운 매력을 선보인다는 방침이다. 주민 노래자랑 참여는 축제 현장에서 신청하면 된다.

10월 25일에는 낙성대 별길 골목상권 일대에서 ‘제3회 낙낙별길 축제’가 개최된다. 특히 ‘건강하고 맛있는 골목 축제’를 주제로 진행되는 만큼 ‘운동, 건강진단 프로그램 체험’과 건강하고 맛있는 먹거리가 있는 ‘인헌별길포차’ 등이 방문객을 맞이할 예정이다.

11월 1일에는 서림 다복길 일대에서 ‘제3회 별다복 페스타’가 열린다. ‘행운 가득 네잎클로버’를 테마로 ▲행운 포토존 ▲행운의 7.7초를 잡아라! 등 행운 테마 게임, ▲숨은 클로버 찾기 이벤트 ▲행운 먹거리 포차 등 다채로운 프로그램 등을 통해 평범한 일상에서 특별한 행운을 찾는 즐거운 경험을 선사한다는 취지다.

박준희 구청장은 “관악구 곳곳에서 열리는 골목상권 축제에 많은 주민들이 오셔서 선선한 가을 날씨를 즐기고 소중한 사람들과 추억을 쌓는 시간을 보내시길 바란다”며 “골목상권 축제 개최로 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 주민분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.