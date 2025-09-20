“구조에 확신…앞으로도 주저없이 생명 지킬 것”

[헤럴드경제=이원율 기자]제주 해수욕장에서 2m급 높이 파도에 휩쓸린 관광객이 제주 경찰의 용기와 빠른 판단으로 구조됐다.

이번 파도를 뚫은 서귀포경찰서 중문파출소 소속 김양재(39) 경사는 “구조에 대한 확신이 있었다”고 했다.

20일 제주경찰청에 따르면 이날 오전 8시54분께 서귀포시 중문색달해수욕장에서 20대 관광객 A 씨가 파도에 휩쓸렸다.

A 씨는 해안으로부터 약 200~300m 떨어진 바다에서 표류하며 “살려달라”고 외치는 중이었다.

인근 다른 서퍼들이 표류하던 A 씨를 구조하려고 했다. 하지만, 파도가 높았다. 결국 구조에 실패하고 119에 신고했다.

119의 공동 대응 요청을 받은 경찰은 ‘최단 시간 내 출동’을 요하는 매우 긴급한 상황, ‘코드 1’을 발령했다.

김 경사 등 2명이 현장에 곧장 도착할 수 있었다.

상황을 본 김 경사는 소방과 해경이 올 때까지 대기하면 A 씨가 더 위험해질 수 있을 것으로 생각했다.

김 경사는 평소 취미로 3~4년간 서핑을 배운 상태였다. 그런 그는 인근 서핑업체에서 보드를 빌려 탔다. 그렇게 약 2m 높이 파도와 맞서 A 씨를 무사히 구조할 수 있었다.

A 씨는 탈진과 저체온 증상 등을 보이고 있지만, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

구조에 대한 확신이 있었다고 밝힌 김 경사는 “평소 서핑을 하며 파도와 조류에 대한 이해가 있어 순간적으로 위험하다고 판단했다”며 “앞으로도 시민이 위험에 빠졌을 때 주저하지 않고 생명과 안전을 지키겠다”고 했다.