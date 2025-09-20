[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대는 울진 K-U시티 프로젝트의 일환으로, 분야별 인력 양성 계획에 따른 교육 프로그램 운영을 통해 본격적인 지역 청년 인재 양성에 나선다.

20일 경일대에 따르면 이번 K-U시티 프로젝트는 울진 원자력수소 국가산업단지 조성사업과 연계해 지역 청년들에게 교육과 취업의 기회를 제공하고 지역 정착을 유도하는 인재 양성 사업이다.

이번 교육 프로그램은 경북 울진군과 협력해 지역의 고교생, 대학생과 주민들을 대상으로 수소 에너지와 원자력 에너지 등 지역의 주력 산업에 대한 이해를 높이고, 미래 산업을 이끌어 갈 전문 기술 인력을 양성하기 위해 마련됐다.

경일대는 수소 및 원자력 분야 기업 맞춤형 인재 양성을 목표로 교육 혁신을 추진 중이다.

특히 실험·실습 중심의 커리큘럼과 생성형 AI를 활용한 교육을 통해 울진이 에너지 산업 첨단기술과 융합 산업의 거점으로 도약하는 데 앞장설 것으로 기대된다.

K-U시티 사업단은 경일대 울진캠퍼스 및 죽변고에서 교육 프로그램을 운영하며 교육 이수자에게는 수료증과 함께 추가 교육 기회와 장학금 지원이 제공된다.

또 K-U시티 사업단은 수소·원자력 에너지 관련 기업을 대상으로 기술지원 및 컨설팅을 병행, 지역 핵심 산업 활성화에도 힘쓰고 있다.

정현태 경일대 총장은 “K-U시티 사업은 단순한 교육을 넘어 울진의 지속가능한 발전을 위한 전략적 플랫폼”이라며 “이번 교육 프로그램을 통해 지역 청년들이 새로운 기회를 발견하고, 울진이 에너지 산업 혁신의 중심으로 성장하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.