[헤럴드경제=이원율 기자]아파트 층간소음으로 갈등을 빚은 이웃 간 몸싸움과 고소전이 이어지던 와중, 이에 앙심을 품고 이웃을 강제추행 혐의로 고소한 30대가 무고죄로 처벌을 받았다.

20일 법조계에 따르면 이날 춘천지법 형사2단독 김택성 부장판사는 무고 혐의로 기소된 A(32) 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 또, 사회봉사 80시간도 명령했다.

사건 발단은 지난해 2월 아파트 복도에서 생긴 몸싸움이었다.

A 씨는 당시 아파트 층간소음으로 갈등을 겪던 이웃 B 씨가 아파트 복도에서 A 씨 아버지와 몸싸움을 벌여 이를 말리던 중 B 씨가 자기 엉덩이 부위에 성기를 고의로 접촉했다는 취지로 지난해 3월 춘천경찰서에 강제추행죄로 무고한 혐의로 재판을 받았다.

A 씨는 당시 몸싸움 현장에 있던 A 씨 남편이 폭력행위처벌법상 공동폭행, 재물손괴죄로 B 씨에게 고소를 당하자 이에 앙심을 품은 것으로 알려졌다. 그래서 이러한 범행을 행한 것으로 전해졌다.

A 씨는 같은 해 4월 춘천경찰서 여성청소년과 조사실에서 같은 취지의 진술을 했다.

그러나 조사 결과 당시 다툼 현장에서 두 사람 사이 신체 접촉은 없었다.

김 부장판사는 “무고는 피고소인에게 재산적·정신적으로 상당한 고통을 가할 뿐 아니라 국가형벌권의 공정한 행사를 방해하는 것이기에 이를 엄히 처벌할 필요가 있다”고 판시했다.

그러면서 “피고인이 뒤늦게나마 자기 잘못을 인정하고 범행을 자백하는 점 등을 종합해 형을 정했다”고 설명했다.

한편 무고죄는 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대해 허위 사실을 신고함으로 성립된다.