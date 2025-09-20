[헤럴드경제=이원율 기자]지난해 미국 대통령선거 민주당 후보로 뛰었지만 낙선한 카멀라 해리스 전 부통령이 내놓은 회고록 내용에 민주당 인사들이 반발하고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 19일(현지시간) 전했다.

다음 주 발간될 해리스 전 부통령의 회고록 제목은 ‘107일’이다.

이는 지난해 7월21일 조 바이든 대통령이 재선 도전 중도 포기를 선언하고 해리스 전 부통령이 민주당 대통령 후보로 선거 운동을 한 기간을 의미한다.

FT는 해리스 전 부통령이 회고록 중 “민주당 동료들과 연을 끊어버려도 상관없다”는 의향을 보이고 동료들을 “인정사정 봐주지 않고 공격했다”고 평가했다.

해리스 전 부통령은 4년간 백악관에서 함께 일한 바이든 전 대통령에 대해 호의적이지 않은 평을 했다.

그는 도널드 트럼프 공화당 당시 후보와 토론을 벌이기 몇 시간 전 바이든에게 “도저히 왜 전화했는지 알 수 없는‘ 전화가 걸려왔다고도 했다.

그에 따르면 바이든은 당시 통화에서 ‘동생이 전화를 했다. 필라델피아의 파워 브로커들이 해리스가 바이든의 험담을 하고 다닌다고 주장한다는 말을 들었다고 한다’는 취지로 말했다.

그런 뒤 바이든은 전에 바이든 본인이 나간 대선 토론을 놓고 “저번에는 내(바이든)가 그(트럼프)를 이겼다. 마지막 토론에선 몸이 좋지 않았다”는 등 말을 해리스에게 했다고 한다.

해리스는 “도대체 왜 하필 이 때 그가 내게 전화를 해 자기 얘기만 한참 늘어놓는지 도저히 알 수 없었다”고 했다.

이에 대해 바이든 행정부 시절 법무부 공보실장을 한 앤서니 콜리는 소셜 미디어 X에 글을 올려 “바이든이 일부러 그(해리스)를 방해하려고 했든, 아니면 자기가 무엇을 하고 있는지 제대로 알아차리지 못했든”이라며 “전자라면 그릇되고 근시안적인 자해 행위였고, 후자라면 훨씬 더 우려스러운 일”이라고 논평했다.

해리스 전 부통령은 러닝메이트로 결정된 팀 월즈 미네소타 주지사에 대해선 공화당 부통령 후보 JD 밴스와 벌인 TV 토론에서 밴스의 “변신 술책”에 “말려들었다”고 지적했다.

최근 민주당 지지자들 사이에서 지지율이 급상승한 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사에 대한 내용도 썼다.

바이든이 재선을 포기한다고 선언하고 해리스 지지 의사를 밝힌 후 해리스가 뉴섬에게 연락했지만 “등산중. 콜백하겠습니다”라는 메시지가 온 후 다시 연락이 없었다는 내용이다.

월즈 지사의 공보담당자와 뉴섬 지사의 공보담당자는 FT의 논평 요청에 답하지 않았다.