19~21일 일산 킨텍스서 ‘라이프스타일 축제’ 오토살롱테크코리아 직접 가보니 포니·지프 튜닝카, 엔진 전시… 관람객 열기 후끈 중·고등생, 20대도 북적 “현장 오니 가슴 뛰어요”

[헤럴드경제(고양)=김성우 기자] #. 줄무늬 교복을 맞춰 입은 남자 고등학생 한 무리가 전시장 이곳저곳을 두리번거리며 격양된 목소리로 대화를 나눴다. 손에는 장난감이 아닌, 정교하게 축소 제작된 다이캐스트 모델카가 들려 있었다. 곳곳에서는 카메라 셔터 소리가 잇따라 울려 퍼지며 현장의 열기를 더했다. 자동차 문화에 대한 애정이 느껴지는 순간이었다.

대표적인 국내 자동차 애프터마켓 전시회인 ‘오토살롱테크코리아 2025’가 열린 고양 킨텍스 제2전시장 7홀 현장을 지난 19일 찾았다. 이번 행사는 오는 21일까지 이어지며, 튜닝과 자동차 정비, 모형자동차까지 자동차 문화 전반의 다양한 콘텐츠를 아우른다.

특히 올해 전시회는 앞선 23년간의 성과를 바탕으로 콘텐츠를 새롭게 구성해, 애프터마켓 산업의 현재를 조망하고 변화와 혁신이 열어갈 가능성과 비전을 제시하는 자리로 마련됐다.

금요일 정오, 직장과 학교로 분주할 시간이었음에도 전시장 안은 이미 수천 명의 관람객으로 가득 찼다. 많은 이들의 손에는 두꺼운 DSLR 카메라와 행사 굿즈가 들려 있었고, 현장을 기록하고 소장하려는 팬들의 기운이 느껴졌다.

가장 인기가 많았던 곳은 ‘드림카 탑승 체험존’이었다. 람보르기니 퍼포만테 스파이더, 맥라렌 720S 4.0 쿠페, 롤스로이스 레이스 블랙배지 등 평소 접하기 어려운 10여 종의 슈퍼카가 전시돼 있었고, 직접 올라타 보는 체험이 가능했다. 곳곳에서 인증샷을 찍는 관람객들로 북적였다.

ATK 튜닝카 경진대회 현장에서는 지프 랭글러와 포드 랩터 등 오프로드 차량들에 텐트와 구조물 등을 얹은 차량들이 다채롭게 전시됐다. 국산 전기 픽업트럭인 타스만을 활용한 캠핑카는 실내에 다양한 집기들을 설치하고, 지붕에는 지붕을 설치한 모습이었는데, 여러 취재진의 시선이 머물렀다. 또 올드카인 현대차 포니 등 많은 자동차가 설치돼 확실히 볼거리가 많게 느껴졌다.

인근의 자동차 미니카 박물관과 다이캐스트 모델 판매 공간도 발길이 끊이지 않았다. 작은 차 모형을 들여다보는 관람객들의 눈빛은 설렘으로 빛났다.

인근 학교에 다닌다는 지동석(16) 군은 “설날 때부터 모아온 돈으로 오늘 큰맘 먹고 모형자동차를 샀다”며 “차를 좋아하는데, 서울모빌리티쇼 같은 완성차 전시가 킨텍스에서 열리는 것도 기쁘다”고 말했다. 친구 윤모(16) 군도 “차를 좋아하는 사람이라면 누구나 신나게 보고 갈 수 있는 전시회”라고 호평했다.

이번 전시회에서는 미래 모빌리티와 전기차 분야의 최신 기술과 트렌드도 중점적으로 소개됐다. 공식 후원사 ㈜창래는 지능형 도장 로봇 시스템 CurveRobot을, ㈜DT는 다용도 정비공구를 대거 전시했다. 튜닝 부품 브랜드 네오테크는 현대 아이오닉 5N과 기아 타스만 쇼카를 전시하며 눈길을 끌었다.

전시회 기간 열리는 세미나에서는 ▷전기차 정비 ▷차량 안전성(NCAP) ▷AI 기술 적용 등이 다뤄졌다. 특히 19일 오후 EV 컨버전(내연차를 전기차로 바꾸는 기술) 심포지엄에는 수십 명의 취재진과 전문가들이 몰려 열띤 토론을 벌였다.

오토살롱테크코리아 관계자는 “올해 행사는 단순 전시를 넘어 업계 혁신과 대중 참여가 어우러지는 ‘확장과 혁신의 무대’로 준비했다”며 “전문 세미나와 부대행사를 통해 모든 세대가 자동차 산업의 매력을 체험할 수 있도록 했다”고 말했다.