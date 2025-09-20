[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 9월 20일 오전 망원한강공원에서 열린 ‘2025년 밤섬 실향민 귀향제’에 참석했다.

밤섬 실향민 귀향제는 고향을 잃은 주민들의 애환을 달래기 위해 2001년경부터 매년 추석을 앞두고 이어져 온 행사다.

마포문화원이 주최한 이번 행사에는 박강수 구청장을 비롯한 밤섬 실향민, 지역 주민 등 약 70여 명이 참석했다.

이날 행사는 ‘귀향제(분향·초헌·아헌·종헌)’와 함께 서울시 무형문화재 제35호로 지정된 ‘밤섬 도당굿’이 열리며 실향민들의 아픔을 위로하고 전통문화를 계승하는 뜻깊은 자리가 되었다.

밤섬은 그 모양이 밤처럼 생겼다 하여 붙여진 이름으로 마포팔경 중 하나로 꼽힐 만큼 아름다운 경치를 자랑하는 섬이었으나, 1968년 한강 개발 및 여의도 건설과 함께 섬이 폭파되면서 당시 밤섬에 거주하던 62가구 443명의 주민이 마포구 창전동 와우산 기슭으로 강제 이주하는 아픔을 겪었다.

박강수 구청장은 “고향을 잃은 슬픔을 이겨내고 꿋꿋하게 삶을 일구어 오신 실향민 여러분께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “이번 행사가 실향민 여러분께 따뜻한 위로가 되고, 고향의 의미와 전통을 되새기는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.