[헤럴드경제=박종일 선임기잦]구로구(구청장 장인홍)는 19일 오후 4시 G밸리 엘컨벤션(구로구 디지털로 300)에서 제3회 한국디지털어워드 GURO 그림·카툰 공모전시상식을 개최했다.

이번 공모전은 (사)한국디지털단지 기업인연합회와 함께 구로 G밸리와 4차산업에 대한 인지도와 관심을 높이고자 올해로 3회째를 맞았다.

구로구 거주 아동과 초등학생을 대상으로 지난 6월 23일부터 8월 20일까지 AI와 함께하는 구로 G밸리의 미래 모습, 구로 G밸리로 변화한 산업단지 역사 등을 주제로 한 그림과 카툰을 접수했다. 접수 결과 그림 296점, 카툰 18점 등 총 314점이 출품돼 어린이들의 높은 관심과 참여를 이끌어냈다.

전문가 심사위원단이 창의성, 표현력, 주제 적합성 등을 기준으로 심사한 결과 대상, 최우수상, 우수상, 입선 등 총 51명이 수상의 영예를 안았다.

시상식에는 구로구청장과 기업인연합회 이사장을 비롯해 학부모, 지역 인사 등 150여 명이 참석했다.

행사는 축하공연을 시작으로 △입상작 시상 △수상작 감상으로 진행됐으며, 오는 10월 28일부터 11월 15일까지 G밸리 산업박물관(매주 일·월 휴관)에서 수상 작품 전시회를 진행할 예정이다.

장인홍 구로구청장은 “이번 공모전을 통해 미래 세대를 이끌어 갈 어린이들의 창의 역량을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장할 수 있는 문화·예술 지원 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.