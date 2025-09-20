“12월말 부산청사 개청”…이전시간표 구체화 타부처와의 1대1 교류 또는 일방전출 진행 중 ‘3인 가족 기준 4670만원’ 현금성 지원책 속속

[헤럴드경제=양영경 기자] 부산 이전을 앞두고 해양수산부 안팎에서 인사 이동 소식이 하나둘 나오고 있습니다. 12월 말 부산청사 개청이 확정되면서 본격적인 이사 준비가 임박했고, 그 전에 거취를 정리하려는 직원들의 움직임이 이어지고 있는 겁니다.

20일 관가에 따르면 현재까지 해수부 직원 22명이 타 부처와의 1대1 인사교류를 신청했으며, 이 중 4명은 이미 전출을 마쳤거나 진행 중으로 파악됩니다.

첫 교류 사례는 산업통상자원부 서기관급에서 나왔습니다. 산업부에서 ‘대왕고래 프로젝트’로 불린 동해심해가스전 사업의 제도 개선을 담당하던 직원이 해수부로 자리를 옮겨 스마트해운물류 업무를 맡게 됐습니다. 반대로 해수부에서 수산물 수급 종합계획 등을 담당하던 직원은 산업부로 넘어가 유통물류 총괄 업무를 담당합니다.

당초 과장 승진을 앞둔 서기관급은 부처별 승진 인원(TO) 문제로 교류가 쉽지 않을 것이라는 전망이 있었지만, 가족 사정이나 부산 근무의 필요성이 뚜렷했던 만큼 이례적으로 성사된 사례로 평가됩니다.

오는 22일자로는 해수부와 국토부 간 사무관급 1대1 교류도 예정돼 있습니다. 나머지 2명에 대해서는 내달 중 전입·전출 일정이 확정됩니다.

통상 인사교류는 1대1 교환 방식으로 이뤄지지만, 해수부는 피치 못할 사정으로 부산 근무가 어려운 직원들을 고려해 전입 없이 전출만 하는 ‘일방 전출’도 허용하기로 했습니다. 현재 약 10명이 신청했으며, 이 가운데 2명은 이동이 확정된 상황입니다.

현재까지 1대1 교류와 일방 전출을 모두 합치면 이동 희망자는 30여명으로 파악되지만, 관가에서는 당초 예상했던 것만큼 대규모 이동은 아니라는 평가가 나옵니다.

앞서 해수부 노조가 지난 5월 직원 631명을 대상으로 조사한 결과, 부산 이전 수용 의향은 32.5%(조건부 포함)에 그쳤습니다. 나머지는 ‘소속 및 타부처 근무 희망’(26.3%), ‘퇴직·이직 고려’(22.0%), ‘가정 사정으로 곤란’(19.2%) 등으로 응답한 바 있습니다.

이번 이동 희망자 규모는 당시 설문에서 ‘소속 및 타부처 근무’를 원했던 160여 명에 크게 못 미치는 수준이라는 게 내부 평가입니다.

일각에서는 초등학생 이하 자녀를 둔 직원들이 당장의 이주를 피하려 육아휴직에 들어갈 것이라는 전망도 있었지만, 실제 신청 규모는 예년과 크게 다르지 않은 것으로 전해졌습니다.

분위기가 조금씩 달라진 데는 지원대책이 구체화한 영향이 크다는 분석이 나옵니다. 해수부는 이전 비용으로 876억원의 예산을 확보했습니다. 이는 청사 공사비에 더해 이주·거주·교통 지원비 등으로 쓰일 예정입니다.

부산시도 발 빠르게 주거 안정 대책을 마련하고 있습니다. 예산 350억원을 들여 아파트 100호를 임대해 관사로 제공하고, 장기적으로 영구 정착을 희망하는 직원들에게 부산도시공사가 짓는 아파트를 조성 원가로 우선 공급하거나 특별 분양하는 혜택도 약속했습니다.

현금성 지원도 꽤 넉넉합니다. 직원과 가족에게 1인당 이주 정착금 400만원씩을 지급하고 안정적인 주거 여건 마련을 위해 직원 한 명당 매월 40만원의 정착 지원금도 줍니다. 초·중·고교 자녀 한 명당 일시금 150만원, 2년간 매달 50만원의 장학금을 각각 지급합니다. 초등학생을 포함해 가족이 3명인 해수부 직원 기준으로 각종 지원금으로만 총 4670만원을 받게 될 전망입니다.

전재수 해수부 장관은 직원들의 목소리를 직접 듣겠다며 지난 7월 내부 이메일을 통해 자신의 휴대전화 번호까지 공개했습니다. 이에 일부 직원들은 신원 노출을 우려해 본인 대신 가족의 휴대전화를 이용해 고충을 전하기도 했다고 합니다.

이전 시간표도 한층 뚜렷해졌습니다. 전 장관은 지난 16일 국무회의에서 “12월에 부산 이전을 마무리하고, 12월 30일 개청식을 준비하겠다”고 밝혔습니다. 해수부의 새 보금자리는 지난 7월 선정된 부산 동구 IM빌딩(본관)과 협성타워(별관)입니다. 본격적인 ‘해수부 부산 시대’가 이제 눈앞으로 다가온 듯합니다.