[헤럴드경제=고승희 기자] 일본 밴드의 신곡이 ‘음유시인’ 고(故) 김광석의 ‘바람이 불어오는 곳’을 표절했다는 의혹이 제기되자, 밴드 측이 부인했다.

20일 가요계에 따르면 이달 10일 발매된 밴드 슈퍼등산부(ス-パ-登山部)의 신곡 ‘산보’가 ‘바람이 불어오는 곳’과 주요 멜로디가 상당 부분 흡사하다는 지적이 제기됐다.

슈퍼등산부 측은 밴드의 유튜브 채널에도 ‘한국 가수 김광석 씨의 바람이 불어오는 곳을 리메이크한 곡이냐, 매우 똑같다’, ‘한국인도 일본인도 리메이크라 해도 믿을 것’이라는 댓글이 줄줄이 달렸다.

이러한 논란에 슈퍼등산부는 “여러분의 댓글을 보고 처음으로 김광석 님의 ‘바람이 불어오는 곳’을 들었고, 저희도 놀랄 만큼 부분적으로 멜로디가 비슷하다고 느꼈다”고 유사성을 인정했다.

그러나 밴드는 “한국에서 굉장히 유명한 곡이라고 하나 부끄럽게도 제작 당시에는 미처 알지 못했다”며 “산속을 걷는 이미지로 작곡한 멜로디가 부분적으로 비슷하게 돼 결과적으로 유사한 곡을 발표해버린 사실에 대해 진지하게 받아들이고 있다”며 표절 의혹은 부인했다.

그러면서 “‘산보’는 산과 자연 속을 걷는 시간을 통해 마음과 삶이 풍요로워지는 모습을 떠올리며 작곡한 곡”이라며 “이번 지적을 계기로 훌륭한 한국의 명곡을 알게 됐고, 음악에는 국경을 넘어 사람과 사람을 이어주는 힘이 있다는 것을 새삼 느끼게 되는 계기가 됐다. 김광석 님의 명곡에 대한 존경심을 가슴에 새기며, 앞으로는 더욱 신중히 작업하겠다”고 말했다.

‘바람이 불어오는 곳’은 지난 1994년 발매된 김광석 4집에 실린 곡이다. 이미 국내 다수 드라마에 삽입됐고, 싱어송라이터 이진아와 밴드제이레빗이 리메이크해 지금도 MZ세대에게도 익숙한 곡이다.