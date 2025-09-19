[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 윤여정이 최근 자신의 장남이 미국에서 동성 결혼을 했다고 밝혀 화제를 모은 가운데, 한국의 보수적인 문화를 언급하며 ‘모든 인간은 평등하다’는 것을 다시금 강조했다.

윤여정은 19일 부산 해운대구 영화의전당 비프홀에서 진행된 영화 ‘결혼 피로연’(감독 앤드루 안) 기자 간담회에 참석했다.

올해의 부산국제영화제의 ‘월드 시네마’ 섹션에 공식 초청된 이 작품은 두 동성 커플의 가짜 결혼 계획에 눈치 100단 K할머니가 등장하며 벌어지는 예측불가 코미디다. 1993년 베를린영화제 황금곰상을 수상한 이안 감독의 동명 영화를 리메이크했다.

윤여정은 동성애자인 손자 ‘민’(한기찬)을 품는 할머니 ‘자영’ 역을 맡아, 차별과 편견 속에서도 가족을 온기로 감싸안는 ‘K-할머니’를 연기한다.

앞서 윤여정은 ‘결혼 피로연’ 관련 해외 매체와의 인터뷰에서 본인의 장남이 동성애자이며, 미국에서 동성 결혼을 했다고 밝혔다.

그는 ‘한국에서의 동성애에 대한 인식은 어떠냐’는 한 외신 기자의 질문에 “이런 문제에 대해 한국은 아직 보수적이다. 한국 또한 좀 더 앞으로 나아갔으면 한다”고 했다.

이어 “동성애든, 이성애든 상관없이 모두가 평등하다”며 “우리도 미국처럼 돼야 한다고 생각하지만, 아직은 아니다. 한국은 굉장히 보수적인 나라다. 여기서 79년 살았기 때문에 잘 알고 있다”고도 했다.

그러면서 “카테고리를 나누고 라벨을 붙이길 권하지 않는다. 우리는 모두 인간”이라고 했다.

올해로 30회를 맞은 부산국제영화제는 지난 17일 개막해 오는 26일까지 부산 해운대 영화의 전당 일대에서 펼쳐진다. 64개국 328편의 작품을 선보인다.