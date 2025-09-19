강서구와 유관기관 추천 통해 선발... “작은 보탬이 큰 꿈 되길”

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 강서구(구청장 진교훈)의사회(회장 조용진)가 지역 학생들에게 장학금을 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

강서구의사회는 9월 19일 오후 7시 30분 이대서울병원 본관 이영주홀에서 ‘강서구의사회 장학금 전달식’을 열고 강서구 내 중·고등학생 20명에게 총 2000만 원의 장학금을 수여했다.

이번 장학금은 강서구와 강서경찰서, 강서소방서 등 유관기관의 추천으로 선발된 학생들에게 지급됐으며, 학생 1인당 100만 원씩 전달됐다.

전달식에는 조용진 강서구의사회장을 비롯해 유관기관 인사들이 함께 참석해 학생들을 격려했다.

조용진 회장은 “지역사회와 함께 성장하는 의료인의 책임을 다하기 위해 앞으로도 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다”며 “학생들이 꿈을 향해 나아가는 데 작은 힘이 되길 바란다”고 밝혔다.

강서구의사회는 현재 288명의 회원과 20명의 임원진으로 구성돼 있으며, 지역 의료 발전과 주민 건강 증진을 위한 다양한 활동을 이어오고 있다.

진교훈 구청장은 “교육은 지식을 채우는 일이 아니라 학생들의 가능성을 깨우는 일”이라며 “이번 장학금이 학생들의 꿈과 내일을 밝히는 따뜻한 빛이 되길 바란다고 말했다.