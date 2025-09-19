[헤럴드경제=장연주 기자] 캐나다의 한 20대 여성이 회사에서 근무 중 쉬는 시간에 즉석 복권을 긁었다가 무려 10억원이 넘게 당첨된 사연이 전해져 화제가 되고 있다.

지난 15일(이하 현지시각) 야후캐나다에 따르면, 브렌다 오벵-베가는 근무중 쉬는 시간에 스크래치 즉석 복권을 긁었다가 100만 캐나다달러(약 10억519만원)에 당첨됐다.

그는 그림 3개가 일치하면 당첨되는 즉석 복권에서 ‘돼지 저금통’ 3개가 나오면서 1등에 당첨된 것으로 전해졌다.

브렌다는 “내 눈을 믿을 수 없어서 로또 용지를 계속해서 확인했다”며 “아버지에게 전화를 걸어 당첨 사실을 알렸다”고 말했다.

브렌다가 당첨된 복권은 4달러(약 4000원)짜리로 최고 상금 당첨 확률은 무려 150만분의 1에 달한다.

당첨자는 당첨금 수령 방식으로 매주 1000달러(약 100만5000원)의 연금 또는 100만달러 일시불 중 선택할 수 있다.

브렌다는 목돈 대신 매주 지급받는 방식을 골랐다.

그는 매주 지급 방식 선택 이유에 대해 “안정적인 현금 흐름을 평생 보장받아 집을 사려고 한다”고 말했다.