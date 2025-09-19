[헤럴드경제=장연주 기자] 서울 서초구 방배동의 한 프랜차이즈 김밥집에서 올 7월 발생한 집단 식중독 사건은 김밥 재료가 문제였다는 역학조사 결과가 나왔다. 당시 방배동의 한 김밥집에서 김밥을 먹고 고열과 복통, 설사 등에 시달렸다는 신고가 접수됐으며, 피해자는 200명이 넘는 것으로 확인됐다. 해당 매장은 현재 휴업중이다.

19일 서초구청에 따르면, 올 7월 서초구 방배동의 A 김밥집에서 김밥을 먹은 200명 이상이 식중독 증상을 보여 역학조사를 진행한 결과 사용한 재료에서 문제가 발견됐다.

구청은 식중독 증상을 호소한 다수의 환자에게서 살모넬라균이 검출됐으며, 이 균이 해당 김밥집에서 사용된 재료에서 나온 균과 일치하는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

서초구청은 식중독 원인이 명확히 규명된 만큼, 식품위생법에 따라 A김밥집에 대한 행정처분을 내릴 예정이다.

이번 사건은 올 7월9일부터 서초구청에 A 김밥집에서 식사 후 복통과 고열 증세가 나타났다는 신고가 잇따라 접수되면서 알려졌다. 교회 등 여러 단체가 김밥을 구매한 뒤 같은 증상을 보였고, 확인된 단체만 6곳에 달하는 것으로 알려졌다.

또 일부 환자는 단순 장염에 시달리다 간 수치와 췌장 수치까지 상승하는 등 중증 장염으로 이어졌다.

이번 사건 이후 A 김밥집 업주는 “김밥을 주문 즉시 조리하고 1시간 안에 포장 판매하거나 배달했다“며 ”김밥을 오래 방치한 적 없다”며 책임을 부인한 바 있다.

해당 김밥집은 올 7월8일부터 자체 휴업 중이며 한때 ‘폐업 예정’ 안내문을 내걸었으나 현재는 내린 상태다.

서초구청 관계자는 “아직 영업중인 업체로 확인된다”며 “이번주 중 행정처분 결과를 공지하고, 폐업했더라도 위반 사항에 대한 행정처분은 받도록 할 것”이라고 말했다.

한편, 문제가 된 김밥집은 프랜차이즈 가맹점으로 과거에도 대규모 식중독 사고가 있었던 곳이다.

2021년 경기 성남시 분당의 두 지점에서는 270여 명이 김밥을 먹고 집단 식중독 증세를 보였다. 당시에도 환자와 김밥 재료에서 동일하게 살모넬라균이 검출됐다.

이에 본사 측은 공식 사과문을 발표하고 재발 방지를 약속한 바 있다.

당시 피해자들 중 일부는 4억원 규모의 손해배상 소송을 제기했고, 법원은 입원 환자에게 200만원, 통원 환자에게 100만원의 위자료를 지급하라고 판결했다.